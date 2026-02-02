  • 會員
金管局余偉文：香港經濟發展勢頭良好，金融體系保持穩定

02/02/2026

　　金管局總裁余偉文在出席財經事務委員會會議時表示，香港經濟發展勢頭良好，金融體系保持穩定，展望2026年，美聯儲可能會再減息，但息率走勢仍有待觀察，亞太區商品出口前景將繼續受惠於人工智能的快速發展，在「十五五」規劃下，內地將會扎實推動高質量發展，香港經濟可望繼續增長，並更積極主動對接國家發展戰略，金管局會繼續密切監察市場變化和維持香港金融穩定。

 

　　他提及，香港經濟繼續穩中有進，經濟增長保持穩健，港股及新股集資額上升，私營部門情緒有所回升，港元匯率保持平穩，樓市交投回暖，樓價回穩。

 

　　他指出，面對美國關稅措施，亞太區經濟保持強韌，在出口市場多元化下，亞太區出口保持韌性，亞太區證券投資基金錄得流入，預期亞太區經濟增長會大致平穩。

 

　　他表示，美國經濟走勢仍存在不確定性，美國通脹高企，勞工市場轉弱，人工智能投資熱潮持續，市場與美聯儲對息口前景的看法有分歧。

 

金管局余偉文：香港經濟發展勢頭良好，金融體系保持穩定

 

金管局阮國恒：銀行業整體貸款上升，信貸風險維持可控

 

　　金管局副總裁阮國恒出席財經事務委員會會議時表示，銀行業整體貸款上升，信貸風險維持可控，去年第2季末特定分類貸款比率1.96%，第3季底升至1.98%，年底數字仍在整合，但據初步數字看，應該維持相若水平。

 

　　他續指，過去數年銀行貸款總量收縮，但隨著貸款成本下降，去年總貸款量恢復上升趨勢，本地、境外使用貸款或貿易融資均見溫和增長。

 

　　他提及，信貸質素挑戰依然大，因為內地及本地的商業房地產相關貸款都有壓力，金管局會與業界密切管理相關信貸風險，但指風險可控，因為銀行整體撥備覆蓋率仍高，撇除抵押品價值的撥備覆蓋率達65%，考慮到抵押品現時市場價值變現能力，撥備覆蓋率達150%。

 

金管局：去年第四季「百分百擔保特惠貸款」壞帳率升至18.67%

 

　　金管局副總裁李達志出席財經事務委員會會議時表示，去年第四季「百分百擔保特惠貸款」壞帳率升至18.67%，較第三季上升0.5-0.6個百分點，較早期曾經一個月增加逾3個百分點的增速放緩，他希望趨勢持續。

 

　　金管局總裁余偉文表示，外匯基金與政府的分帳行之有效，以外匯基金投資組合的6年滾動投資回報率作基準，或者3年期外匯基金票據債息，以較高者為準，可以令政府投資收益較可預測及穩定。他形容，有關安排一直「行得不錯」，相信未必需要更改。

 

　　李達志表示，貴金屬有一定投資價值，但價格變化與債券等不同，亦與投資一間公司不同，外匯基金以保本先行，長期增值，相關配置未必適宜好多，但會觀察情況。

 

　　金管局副總裁阮國恒表示，自去年11月《銀行業修訂條例》生效，容許銀行間訊息交換以來，防騙成效很好，警方數字亦反映已成功堵截部分可疑交易。金管局計劃今年上半年將參與銀行由現時的10家，增加至全部28間零售銀行。

 

撰文：經濟通採訪組

撰文：經濟通採訪組

