亞股大調整恒指全日跌611點逾兩個月最大跌幅，收報26775穿兩平均線

美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席，盡管非爆冷人選，但市場後知後覺擔心沃什鷹派立場難改，美股盤前三大指數期貨續跌，貴金屬及加密貨幣觸發震盪，亞洲股市集體大調整，就連A股亦大跌近2.5%，滬綜指逼近跌穿4000點。港股未能獨善其身，恒指今早開市不久即穿兩萬七，半日跌幅擴大至656點，午後一度瀉多兩百點至26507點，尾盤隨中資電信股回穩，全日收報26775，跌611點或2.2%，主板成交近3479億元。恒生中國企業指數收報9080，跌236點或2.5%。恒生科技指數收報5526，跌191點或3.4%。

內地發布電信服務增值稅稅目適用範圍調整，部分電信服務對應增值稅稅率由6%調整為9%，三大電訊商即重創，盤中跌幅稍有回穩，中聯通(00762)全日收跌6.29%，報7.45元，中電信(00728)跌5.02%，報5.11元，中移動(00941)走低2.26%，報78元。

金價高位震盪，不但失守5000美元心理關口，還錄得自1983年以來的最大單日跌幅，而亞洲交易時段金價跌勢未停。紫金(02899)跌5.58%，報39.56元，SPDR金(02840)瀉11.39%，報3290元，FL二南方黃金(07299)瀉跌21.87%，報28.8元。

伊朗外長阿拉格齊在接受採訪時表示，伊朗正通過中間方與美間接接觸，已取得一定成效，白宮方面也給予積極回應。三桶油下跌，中海油(00883)瀉4.76%，報23.22元，中石油(00857)跌3.56%，報8.95元，中石化(00386)跌2.42%，報5.25元。

各大車企公布1月新車銷售或交付數據，表現較差的比亞迪(01211)插水6.91%，報91元，小鵬汽車(09868)亦瀉6.77%，報66.8元，至於理想汽車(02015)跌2.27%，報64.45元，蔚來(09866)跌4.51%，報36.88元，零跑汽車(09863)挫5.28%，報40.18元，小米(01810)則跌1.24%，報35.06元。

澳門1月博彩收入同比增24%，優於預期，金沙(01928)升4.05%跑贏一眾藍籌，報17.72元，銀娛(00027)升1.56%，報40.42元，永利澳門(01128)升0.86%，報5.84元。

春節前內需板塊逆市企穩，蒙牛乳業(02319)升1.23%，報16.5元，潤啤(00291)升0.84%，報26.44元，百威亞太(01876)升0.65%，報7.75元美的集團(00300)升0.12%，報85.75元；泡泡瑪特(09992)公布歐洲擴張計劃，股價升1.25%，報226.4元。

科技股連跌，阿里(09988)瀉3.49%，報163.3元，中芯(00981)插水4.24%，報72.2元，快手(01024)跌3.93%，報77元，騰訊(00700)軟1.24%，報598.5元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及紫金。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

