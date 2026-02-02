  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

亞股大調整恒指全日跌611點逾兩個月最大跌幅，收報26775穿兩平均線

02/02/2026

亞股大調整恒指全日跌611點逾兩個月最大跌幅，收報26775穿兩平均線

 

 

　　美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席，盡管非爆冷人選，但市場後知後覺擔心沃什鷹派立場難改，美股盤前三大指數期貨續跌，貴金屬及加密貨幣觸發震盪，亞洲股市集體大調整，就連A股亦大跌近2.5%，滬綜指逼近跌穿4000點。港股未能獨善其身，恒指今早開市不久即穿兩萬七，半日跌幅擴大至656點，午後一度瀉多兩百點至26507點，尾盤隨中資電信股回穩，全日收報26775，跌611點或2.2%，主板成交近3479億元。恒生中國企業指數收報9080，跌236點或2.5%。恒生科技指數收報5526，跌191點或3.4%。

 

　　內地發布電信服務增值稅稅目適用範圍調整，部分電信服務對應增值稅稅率由6%調整為9%，三大電訊商即重創，盤中跌幅稍有回穩，中聯通(00762)全日收跌6.29%，報7.45元，中電信(00728)跌5.02%，報5.11元，中移動(00941)走低2.26%，報78元。

 

　　金價高位震盪，不但失守5000美元心理關口，還錄得自1983年以來的最大單日跌幅，而亞洲交易時段金價跌勢未停。紫金(02899)跌5.58%，報39.56元，SPDR金(02840)瀉11.39%，報3290元，FL二南方黃金(07299)瀉跌21.87%，報28.8元。

 

　　伊朗外長阿拉格齊在接受採訪時表示，伊朗正通過中間方與美間接接觸，已取得一定成效，白宮方面也給予積極回應。三桶油下跌，中海油(00883)瀉4.76%，報23.22元，中石油(00857)跌3.56%，報8.95元，中石化(00386)跌2.42%，報5.25元。

 

　　各大車企公布1月新車銷售或交付數據，表現較差的比亞迪(01211)插水6.91%，報91元，小鵬汽車(09868)亦瀉6.77%，報66.8元，至於理想汽車(02015)跌2.27%，報64.45元，蔚來(09866)跌4.51%，報36.88元，零跑汽車(09863)挫5.28%，報40.18元，小米(01810)則跌1.24%，報35.06元。

 

　　澳門1月博彩收入同比增24%，優於預期，金沙(01928)升4.05%跑贏一眾藍籌，報17.72元，銀娛(00027)升1.56%，報40.42元，永利澳門(01128)升0.86%，報5.84元。

 

　　春節前內需板塊逆市企穩，蒙牛乳業(02319)升1.23%，報16.5元，潤啤(00291)升0.84%，報26.44元，百威亞太(01876)升0.65%，報7.75元美的集團(00300)升0.12%，報85.75元；泡泡瑪特(09992)公布歐洲擴張計劃，股價升1.25%，報226.4元。

 

　　科技股連跌，阿里(09988)瀉3.49%，報163.3元，中芯(00981)插水4.24%，報72.2元，快手(01024)跌3.93%，報77元，騰訊(00700)軟1.24%，報598.5元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及紫金。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

特朗普

最新美元 / 港元

7.8098

道瓊斯工業平均指數

49,369.76

納斯達克綜合指數

23,661.25

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,369.76
    +477.29 (+0.976%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,985.10
    +46.07 (+0.664%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,661.25
    +199.44 (+0.850%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.434
變動率︰+6.832%
較港股︰+5.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.099
變動率︰+2.079%
較港股︰-3.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌61.424
變動率︰-2.055%
較港股︰-0.12%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌121.052
變動率︰-3.367%
較港股︰+0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.345
變動率︰+2.271%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌149.780
變動率︰-2.220%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.320
變動率︰-2.992%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.000
變動率︰-3.846%
精選美股 More
AZN 阿斯利康
按盤價(USD)︰升192.458
變動率︰+107.457%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升25.548
變動率︰+6.984%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升49.110
變動率︰+5.681%
DIS 迪士尼
按盤價(USD)︰跌105.315
變動率︰-6.636%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.150
  • 00016 新鴻基地產
  • 120.300
  • 09993 金輝控股
  • 1.660
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.000
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 84.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.370
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 19.560
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 39.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 94.850
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 09903 天數智芯
  • 172.800
  • 目標︰$180.00
  • 01797 東方甄選
  • 27.780
  • 目標︰$30.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩天累瀉過千點後市反彈看A股，賭股逆市升永利息高可低吸

02/02/2026 18:14  華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

02/02/2026 18:41  路透：新地執董馮秀炎上周已遭停職，新地不作評論

02/02/2026 18:35  《新股上市》東鵬飲料暗盤收高少於1%，每手賺200元

02/02/2026 15:28  【預算前瞻】澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

02/02/2026 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升長和目標近三成，恒隆地產績後獲多行升目標

02/02/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日軟２７基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

黃金沒有漲完新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 黃偉豪：港股升太急勿衝動，收息中特估揀邊隻好？
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

February Art Map：M+坂本龍一《觀音・聽時》、東九壓軸《宇宙到處的聲音》、香港芭蕾舞團《華麗搖滾》
人氣文章

Beauty Feature

開箱SUQQU 2026春季彩妝：Threads大熱面部顏彩液全6色上手、化妝師教授日系妝容技巧！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
面膜評測｜日本雜誌實測30款，推薦11款A級保濕力最強
人氣文章
茶與五行｜綠紅黃白黑分5色應五臟，找對你杯茶助延年益壽
人氣文章
食物安全｜夫婦食網購蔬菜全身出血送院，化驗揭含老鼠藥
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 02:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2026
神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區