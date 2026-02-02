  • 會員
異動精選 | 沃什將掌儲局黃金ETF地產股齊震，內地加徵稅重創電訊三巨頭

02/02/2026

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？

01093

石藥集團

9.150

00016

新鴻基地產

120.300

09993

金輝控股

1.660

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,371.46
    +478.99 (+0.980%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,985.22
    +46.19 (+0.666%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,662.00
    +200.18 (+0.853%)
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.434
變動率︰+6.832%
較港股︰+5.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.099
變動率︰+2.079%
較港股︰-3.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌61.425
變動率︰-2.055%
較港股︰-0.12%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌121.053
變動率︰-3.367%
較港股︰+0.63%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.340
變動率︰+2.266%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌149.780
變動率︰-2.220%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.320
變動率︰-2.992%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.000
變動率︰-3.846%
AZN 阿斯利康
按盤價(USD)︰升192.458
變動率︰+107.457%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升25.530
變動率︰+6.910%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升49.120
變動率︰+5.703%
DIS 迪士尼
按盤價(USD)︰跌105.320
變動率︰-6.631%
緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.150
  • 00016 新鴻基地產
  • 120.300
  • 09993 金輝控股
  • 1.660
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.000
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 84.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.370
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 19.560
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 39.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 94.850
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 09903 天數智芯
  • 172.800
  • 目標︰$180.00
  • 01797 東方甄選
  • 27.780
  • 目標︰$30.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩天累瀉過千點後市反彈看A股，賭股逆市升永利息高可低吸

02/02/2026 18:14  華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

02/02/2026 18:41  路透：新地執董馮秀炎上周已遭停職，新地不作評論

02/02/2026 18:35  《新股上市》東鵬飲料暗盤收高少於1%，每手賺200元

02/02/2026 15:28  【預算前瞻】澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

02/02/2026 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升長和目標近三成，恒隆地產績後獲多行升目標

02/02/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日軟２７基點

神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌新文章
電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？新文章
預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 17:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 02:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌
