開市Go | 美製造業數據意外佳，美印達關稅協議，華泰發百億元CB

03/02/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（2日）反彈，道指升逾500點。儘管虛擬貨幣市場顯著受壓，比特幣失守8萬美元大關，但無阻資金回流股市。投資者正密切注視本周出爐的「科技七雄」其餘成員的業績，以評估美國AI熱潮的發展。道指收市升515.19點，或1.05%，報49407.66點；標普500指數升37.41點，或0.54%，報6976.44點；納指升130.29點，或0.56%，報23592.11點。中國金龍指數跌50點。日經期貨截至上午7時58分上升57點。

 

2、美國供應管理協會公布最新數據顯示，受益於新訂單急增及特朗普政府關稅政策引發的提前備貨，2026年1月美國製造業指數意外升至52.6，遠高於市場預期的48.5，不僅創逾三年高位，更自去年以來首次返回50擴張線以上。

 

3、美國聯邦政府局部停擺進入第三天，勞工統計局周五據報不會公布1月非農業就業報告，將延期發布。

 

4、美國財政部周三（4日）將公布關鍵季度再融資聲明，美債市場預期當局不會大幅調整債券發行計劃，但市場警惕財政部長貝森特推出壓低收益率的意外措施。

 

5、美國特朗普總統宣布與印度達成重大貿易協議，美方即時將對印度關稅稅率由25%下調至18%；作為交換，印度莫迪總理同意全面撤銷對美關稅壁壘，並採購逾5000億美元美國商品。

 

6、特朗普總統表示，預計未來數天將與伊朗就新核協議展開會談；伊朗外交部稱首要要求是解除制裁，德黑蘭將採取務實態度。

 

7、中國國務院總理李強要求提前落實各項政策，要積極運用人工智能技術，對生產製造全鏈條全周期進行改造。

 

8、上海市啟動收購二手住房用作保障性租賃住房工作，浦東新區、靜安區及徐匯區為首批試點。

 

9、花旗指出，本港去年第四季經濟增長優於預期，故再度上調經濟增長預測，繼1月中調高0.5個百分點後，再調高今年全年GDP預測0.2個百分點，至3.2%。

 

10、馬斯克宣布計劃將SpaceX與xAI合併，合併後公司正籌備IPO，估值據報達1.25萬億美元。

 

11、內地鋰電池生產線供應商先導智能(00470)(深:300450)今日至本周五（6日）招股，計劃全球發售9361.6萬股，其中10%在港公開發售，每股作價45.8元，集資最高達42.9億元，每手100股,入場費4626.19元，公司預期於下周三（11日）掛牌。

 

