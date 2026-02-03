  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

盤前攻略 | 美股反彈金價喘定 滙控ADR高近4%恒指料廿天線支持確立

03/02/2026

　　雖然市場對美國聯儲局前景憂慮仍未消散，但昨日美國總統特朗普表明已與印度達成貿易協議，降低對印度進口關稅稅率外更解除因該國採購俄羅斯原油而額外徵收的25%關稅。美股三大指數周一反彈，道指升515點報49407，納指升130點報23592，標普升37點報6976。

 

盤前攻略 | 美股反彈金價喘定 滙控ADR高近4%恒指料廿天線支持確立

（Shutterstock圖片）

 

　　金價昨日一度跌穿4500美元水平，隨後有所反彈，紐約期金重上4800美元水平，現報約4850美元，低位反彈幅度接近一成。現貨白銀同樣獲支持，低位計反彈幅度近18%。

 

中概個別發展，滙控ADR較港股高3.9%

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌0.69%報168.39美元，拼多多升2.38%報103.45美元，京東升0.18%報28.53美元，百度跌3.01%報148.57美元，嗶哩嗶哩跌2.35%報33.24美元，金山雲升3.18%報13.63美元，小鵬大跌8.29%報16.49美元，理想跌0.54%報16.54美元，蔚來跌3.83%報4.52美元。

 

　　ADR個別較港股收高；騰訊(00700)ADR較港股低0.47%，折合595.7港元；美團(03690)ADR較港股高0.13%，折合95.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.82%，折合89.8港元；滙控(00005)ADR較港股高3.90%，折合140.0港元；小米(01810)ADR較港股高0.07%，折合35.1港元；港交所ADR較港股高0.80%，折合427.6港元。

 

牛友下移部署惟見部分極限押注

 

　　恒指夜期昨晚收報26953，升168點，較現貨高水177點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報27006，升280點，較恒指高水231點，恒指料高開約200點。

 

　　昨晚美股與貴金屬市場開始喘穩，憧憬帶旺港股亦一同回穩。參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指急跌連殺最貼價的最多新增區域以及最重貨區，最少逾1227張對應期指張數開市已見血封喉。昨日急跌力度引發牛倉資金大挪移，牛友夾著尾巴迅速轉移部署更低位置，但上日尾市的回升動力令牛友極限押注，上日恒指低見26507，但回升過後牛區26500至26599即時獲得淨增加110張對應期指張數，下一區26400至26499亦淨增896張對應期指張數一躍成為最多新增及最重貨區，可見牛友博反彈力度不細，料牛友齊心合力下，可挑戰收市企穩27000。

 

　　如恒指今日成功企穩27000，對後市支持較大，短線亦算通過20天線支持考驗，可以憧憬後市繼續沿20天線而上。

 

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

42.040

異動股

02009

金隅集團

0.870

異動股

02828

恒生中國企業

93.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.040
  • 02009 金隅集團
  • 0.870
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.680
  • 00868 信義玻璃
  • 10.210
  • 02865 鈞達股份
  • 45.700
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 394.600
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.710
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 94.950
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.690
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰$0.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.000
  • 00700 騰訊控股
  • 581.000
  • 00005 滙豐控股
  • 138.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 93.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.450
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 3.690
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 13.140
  • 目標︰$14.30
  • 00270 粵海投資
  • 7.460
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/02/2026 17:00  內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向

03/02/2026 16:45  《盤後部署》恒指收市僅微升科技股拖後腿，股息率完勝5號仔聯通低位可吼

03/02/2026 16:12  恒指全日升59點收報26834，增值稅恐慌殺至科技股拖累反彈乏力

03/02/2026 16:19  新華社：遊戲等行業增值稅稅率上調傳言不實，增值稅稅率最高僅13%

03/02/2026 16:37  《本港經濟》本港去年12月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.6%，低於市場預期

03/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

03/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】車企公布銷量後遭德銀降目標，滙證削三大電訊商目標

03/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１２８，一周拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 憂電訊巨頭轉嫁增值稅成本騰訊重挫，環球股市集體反彈滙控再破頂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新地據報正尋求至少50億港元貸款，目標3月底前完成交易新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

淘金熱浪 | 40年最大幅暴跌只是小插曲？摩通預期金價年底將漲34%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

機場島櫻花園開放｜新增園區櫻花小徑＋未來兩周盛放＋前往新路線
人氣文章

搵食地圖

香港維港凱悅尚萃酒店︱尚萃軒京式明爐烤鴨85折，歎精緻金魚餃＋蟹肉灌湯餃＋蜜汁叉燒皇新文章
人氣文章

搵食地圖

恒基50 周年慶優惠︱芝士蛋糕限時減$50＋身份證號碼「5」及「0」送香檳／清酒新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

更年前期徵兆逐個數！月經規律改變、失眠都關事？更年前期也會潮熱盜汗？2種維他命改善身體不適
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix意大利電影《偽術奇才》：藝術、政治、人生的真偽 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

經常以為父母快要離婚，卻發現這是他們相處之道
健康好人生 Health Channel
人氣文章
印度疫情｜尼帕病毒死亡率達75%，專家警告遊東南亞勿吃喝3類食品
人氣文章
今期素食譜：蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！新文章
人氣文章
印度病毒源頭｜女護士疑飲蝙蝠污染椰棗汁，染尼帕病毒再傳男同事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 17:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 17:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/02/2026
異動精選 | 憂電訊巨頭轉嫁增值稅成本騰訊重挫，環球股市集體反彈滙控再破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區