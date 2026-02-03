AI | 英偉達擬擱置OpenAI千億美元投資大計，股價跌近3%

受與OpenAI巨額投資協議生變的消息拖累，英偉達(US.NVDA)周一（2日）顯著受壓，股價跌2.9%。

市場焦點集中於行政總裁黃仁勳剛過去周末在台北發表的言論，他澄清早前傳出對OpenAI的1000億美元資計劃「從未構成具約束力的承諾」，並暗示實際注資規模將大幅縮水。

針對市場疑慮，黃仁勳強調，雖然英偉達仍計劃參與OpenAI的新一輪融資，且極可能是公司歷來最大筆投資，但金額絕非外界盛傳的1000億美元。他並補充指公司將採取逐個案例的方式評估每一輪資金需求，而非一次性鎖定巨額資本。

美媒：合作計劃已陷停滯

據《華爾街日報》引述知情人士報道，這項最早於2025年9月簽署意向書的合作計劃目前已陷入停滯。

該協議原定由英偉達提供至少10吉瓦的運算力基礎設施，並以供應商融資形式注資最高1000億美元，讓OpenAI回購英偉達晶片。然而，英偉達內部對此交易均抱持懷疑態度，憂慮過度集中風險。

