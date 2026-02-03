新股上市 | 鋰電池產線供應商先導智能(00470)招股入場費4627元，獲大摩及橡樹資本等基投入股

內地鋰電池生產線供應商先導智能(00470)(深:300450)今日至本周五(6日)招股，計劃全球發售9361.6萬股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價45.8元，集資最高達42.9億元，每手100股，入場費4626.19元。公司預期於下周三(11日)掛牌，聯席保薦人為中信証券及摩根大通。

先導智能基石投資者陣容鼎盛，包括知名資產管理公司橡樹資本、對沖基金公司千禧年、摩根士丹利旗下MSIP及美國量化對沖基金QRT等10家公司，合共投資總金額約為2.75億美元(約21.44億港元)，按招股價計，將可認購約4680.66萬股，假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使，則佔己發行股本總額約2.28%。

公司估計集資所得淨額約達41.66億元，當中約40%將用於擴大全球研發、銷售及服務網絡以及選擇性實施戰略舉措，以作為公司全球化戰略的重要部分；約30%將用於深化公司的平台化戰略，擬進一步擴大在新能源智能裝備領域的產品組合；約10%作產品設計及製造流 程、智能裝備技術優化的研發；約10%用於提升數字化基礎設施及改善各業務流程（如供應鏈管理、研發、生產、質量控制、銷售及運營）的數字化能力，以提升運營效率；其餘10%作營運資金及一般企業用途。

先導智能是智能裝備企業，為眾多新興產業提供智能裝備及解決方案。公司所交付的製造裝備及解決方案廣泛分布於鋰電池、光伏電池以及電腦、通信及消費電子產品(3C)製造、智能物流、製氫及燃料電池生產、汽車製造及激光精密加工等多元應用領域。

按2024年收入計，先導智能為全球和中國最大的鋰電池智能裝備供應商，全球市佔率15.5%，中國市佔率19%。先導智能的客戶包括寧德時代(03750)、LG化學、比亞迪(01211)、三星SDI、松下電器、蜂巢能源等。

據介紹，先導智能的產品覆蓋鋰電池製造前、中、後道全工序，涵蓋攪拌、塗布、輥壓、分切、製片、卷繞、疊片、封裝、注液、焊接、化成分容及組裝等設備，同時具備固態電池全工藝設備解決能力。

先導智能去年首9個月溢利按年升97.8%至11.61億元人民幣；收入增加14.9%至103.9億元人民幣，調整後的EBITDA為16.54億元人民幣，增加88%。

撰文：經濟通市場組

