異動股｜滙控升逾2%破頂高見139元，美股喘定環球股市集體反彈
03/02/2026
滙控(00005)現價升2.4％，報137.9元，盤中暫高見139元歷史新高，逼近140元心理大關。該股成交約153萬股，涉資2.11億元。
昨日美國宣布與印度達成貿易協議，美匯指數升勢受阻，美股反彈。金價銀價反彈，今早起亞太股市氣氛集體回暖，A股深證成指現已升逾1％，日股升近3％，台股升逾2％，韓股大反彈逾4％。
銀行股造好；渣打(02888)升3％，報201.4元；中銀香港(02388)升2.2％，報41.28元；大新銀行集團(02356)升0.5％，報10.93元；建行(00939)升0.9％，報7.9元；工行(01398)升0.5％，報6.44元。
其餘金融股個別造好；港交所(00388)跌0.7％，報421.2元；友邦(01299)無升跌，報89.05元；中國平安(02318)升1％，報71.4元；國壽(02628)升1.8％，報34.1元。
現時，恒生指數報26945，升170點或升0.6％，主板成交逾169億元。國企指數報9125，升45點或升0.5％。恒生科技指數報5537，升10點或升0.2％。
撰文：經濟通市場組
