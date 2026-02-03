異動股 | 金價反彈重上4800美元，金價ETF高開5%金礦股反彈
03/02/2026
SPDR金(02840)現價升4.9%，報3450元，該股成交約879股，涉資303萬元。
昨日美國宣布與印度達成貿易協議，美匯指數升勢受阻，美股反彈。黃金現貨周二（3日）亞洲早盤反彈，在創紀錄漲勢突然逆轉，導致金價兩天重挫13%後，收復部分失地。亞洲時段展開後金價彈幅不斷擴大，紐約期金今早起自4700美元下方攀升，現報約4865美元；現貨金報4848美元。
金價ETF全線開升；FL二南方黃金(07299)升10.1%，報31.7元；價值黃金(03081)升5.2%，報22.64元；恒生黃金ETF(03170)升4.6%，報15.13元。
金礦股高開；紫金(02899)升3.4%，報40.9元；紫金黃金國際(02259)升4.7%，報210.8元；招金(01818)升5.1%，報34.9元；山東黃金(01787)升3.6%，報40.1元；赤峰黃金(06693)升4.7%，報36.7元；靈寶黃金(03330)升4.2%，報22.08元。
撰文：經濟通市場組
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽