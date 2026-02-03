科技股 | 憂增值稅上調延伸至科技行業，科技股股價下挫可以點部署？

近日內地當局將部分電信服務增值稅稅率上調，其後市場傳出科技及金融業可能成為下一個稅率調整目標，加上內地春節紅包大戰打響，繼騰訊(00700)元寶開啟「搶10億紅包」活動後，阿里(09988)旗下千問App亦宣布投入30億人民幣啟動「春節請客計劃」，科技股今日(3日)未能隨大市回穩，其中騰訊(00700)曾跌6%低見561元，阿里曾跌近半成。另值得一提，美國總統特朗普上周末宣布提名過去政策立場偏鷹的沃什出任聯儲局下任主席，令減息預期急降，近日又傳出英偉達(US.NVDA)與OpenAI兩大巨企合作前景生變，令部分華爾街科技龍頭走軟，也不利港股科技股投資氣氛。不過，《彭博》指，恒生科技指數已跌至熊市邊緣。科技股或可反彈，應如何選擇及部署？

（截自騰訊官網媒體資料庫）

騰訊元寶開啟「搶10億紅包」 阿里千問App斥30億推春節請客計劃

繼騰訊元寶開啟「搶10億紅包」活動後，阿里旗下千問App亦宣布投入30億人民幣啟動「春節請客計劃」，以免單形式請全國人民在春節期間吃喝玩樂，淘寶閃購、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態業務也將加入千問春節攻勢。據《新浪科技》報道，此次千問30億春節請客計劃，在阿里歷史上的春節活動中投入最大，在今年春節大廠AI大戰中投入金額也最高。據千問App微信公眾號，「千問春節請客計劃」2月6日正式上線，強調「吃喝玩樂 免單不停」，還有大額現金紅包，但官方尚未透露具體的活動形式。

另邊廂，騰訊元寶「搶10億紅包」活動2月1日零時正式開啟，將持續至17日大年初一。據內媒報道，此次活動一上線即引發全網狂歡，網民紛紛曬出自己的「首晚戰績」、「野生攻略」，元寶App也藉此登上了蘋果中國區、香港區應用商店免費App榜首。另據報元寶App在昨日凌晨時分一度崩潰，部分用戶稱遇到登錄異常、AI功能癱瘓(提示「已暫停生成」、「加載失敗」等)以及抽獎介面卡頓等問題。據《新京報》報道，騰訊回應稱，元寶App因瞬時流量激增，部分服務出現短暫不穩定，目前已經恢復。

（AP圖片）

彭博：市場憂科技股會被調高增值稅 兼憂科技巨頭再掀激烈價格戰

另外，近日國家財政部和國家稅務總局發布電信服務增值稅稅目適用範圍調整，部分電信服務對應增值稅稅率由6%調整為9%，將對內地三大國營電訊商中移動(00941)、中聯通(00762)及中電信(00728)收入及利潤產生影響。《彭博》報道，市場愈來愈憂慮中國政府提高電訊公司增值稅後，下一個目標會是對網絡公司徵收更高的增值稅，導致中國科技股突然遭到拋售，令恒生科技指數跌至熊市邊緣。報道又稱，美股近期波動亦加劇股價下跌，因為市場對科技業的高估值再次產生質疑。同時，騰訊仿效其他科技巨頭，透過發放電子紅包來吸引用戶使用其AI元寶，引發市場對中國科技巨頭之間掀起激烈價格戰的擔憂。

報道引述野村國際財富管理北亞區投資總監王然表示，恒生科技指數自去年12月以來表現平平，今日開市疲弱可能反映出投資者將注意力轉向其他股票逢低吸納，以及市場對稅收政策變化的擔憂，該指數相對於基本面而言略顯超賣，隨著2月中旬中國科技公司公布季績以及3月的中央政策會議，不排除科技股或會出現反彈。

業內否認互聯網增值服務稅率調整 光大證券：傳聞混淆稅種、不合邏輯

對於有市場傳言稱金融業及互聯網增值服務(如遊戲內購、廣告)因利潤率高、稅負輕，可能成為下一個稅率調整目標，並類比白酒稅率，據《21世紀經濟報道》向多位業內人士進行求證，均表示未收到任何渠道關於稅率調整的消息，該傳言可信度較低。光大證券研報指，該傳言在稅種、法律及政策邏輯上均站不住腳，可信度極低，投資者毋須過度解讀。首先，白酒的32%稅率屬於消費稅，而金融業、遊戲、廣告等適用的是增值稅，法定稅率即為6%，無政策依據將其歸入更高檔位。其次，當前稅率存在法律剛性約束，調整非易事。近期財政部、稅務總局的公告僅針對基礎電信服務進行了稅率調整，並未涉及金融及互聯網增值服務。研報進一步指，未來更可能出現的稅收規範，是針對部分企業稅收優惠資格(如高新技術企業資質)的核查與清理，而非直接上調法定稅率。此類影響範圍有限且可控。

而對於有傳言提及遊戲行業的稅率有可能從6%調高至32%，據《新華社》報道，從權威專家和業內人士處了解到，這些傳言並不具備真實性，而且增值稅法明確規定，增值稅稅率最高僅為13%，並不存在32%這個檔次。

傳黃仁勳從未承諾砸千億美元投資OpenAI OpenAI不滿英偉達芯片回應速度

另值得一提，英偉達行政總裁黃仁勳表示，該公司擬向OpenAI投資1000億美元的計劃「從來都不是一項承諾」，英偉達將在任何融資事宜上「一輪一輪地評估」。根據9月簽署的一份意向書，英偉達表示擬向OpenAI投資高達1000億美元，以支持新建數據中心和其他人工智能(AI)基礎設施。這些數據中心將配備英偉達的先進芯片，用於訓練和部署AI模型。然而，《華爾街日報》上周五(1月30日)報道，英偉達內部一些人對這筆交易表示懷疑，投資計劃已經停滯。該報引述知情人士報道，黃仁勳私下強調1000億美元的協議不具約束力，並私下批評了OpenAI在商業模式上缺乏紀律性，並對競爭表示擔憂。不過，上周六(31日)當被問到是否對OpenAI不太滿意時，黃仁勳表示「那純屬無稽之談」，並表示英偉達計劃對OpenAI進行巨額投資。

另路透社引述8位知情人士報道，OpenAI對英偉達部分最新的AI芯片的回應速度感到不滿，並自去年起積極尋求替代方案，令兩家公司關係變得複雜。惟在報道不久後，OpenAI行政總裁Sam Altman於X平台撰文指：「我們非常喜歡與英偉達合作，他們製造了世界上最好的AI芯片。我們希望在未來很長一段時間內，都能擔任他們極具規模的大客戶。」

黃偉豪：科技股長線業務前景仍正面 阿里155元騰訊現價可分段吸

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，科技股長線業務前景仍正面，特別是與AI相關業務，反而可趁此段時間或每次回調分階段吸納，當然，不要期望一買入即有強勁反彈，始終近期消息面對科技股較為利淡，除了一些外圍因素包括美聯儲主席人選外，市傳內地增值稅上調延伸至遊戲行業，令市場憂慮，當然相關傳聞暫未作實，就算作實究竟稅率調升多少亦未知，惟初步股價反應可能較大，故宜候低買入。至於春節紅包大戰料影響不大，一來已預期每逢大時大節，內地這幾間科技公司會互有競爭，二來以今次紅包補貼而言，於其整體盈利佔比很小，不致形成很大的惡性循環。

至於可吼哪隻科技股？黃偉豪表示，對騰訊及阿里中長線前景都看得較正面，但若論較為增長型或有更多憧憬，阿里可能較好，畢竟其AI那部分發展較快，騰訊則相對穩健，股價波幅沒那麼大。其中阿里可於155元附近分階段買入；騰訊若分兩三注買，也可於現價先買第一注，始終已低見560元附近，中線重上600元以上機會大，但因近期消息面偏淡，短線仍有反覆空間。百度(09888)則宜回到更低位才吼，因過去一段時間已升得較多，至於基本面，雖然百度也有AI大模型，但論到應用場景即落地性不如阿里強，140元仍未宜吸納，回至132、133元才吼會較好。另美團(03690)及京東(09618)基本面麻麻，不宜沾手。

科技股今日普遍下跌，騰訊跌2.92%收報581元，阿里跌1.41%報161元，百度跌3.61%報141.4元，快手(01024)跌4.61%報73.45元，美團跌1.74%報93.2元，京東跌0.72%報109.7元，小米(01810)跌1.31%報34.6元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.54%報253元，惟網易(09999)升0.3%報198.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此





另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒 ，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評科技股及港股大市，立即重溫







其他科技股相關新聞：

內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向

新華社：遊戲等行業增值稅稅率上調傳言不實，增值稅稅率最高僅13%

【ＡＩ】北京人形機械人創新中心完成首輪超7億元融資，百度等參投

《異動股》騰訊跌近4%B站挫3%，憂慮電訊巨頭增值稅成本轉嫁

美銀吳旖：中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊

【ＡＩ】千問App冠名四家衛視春晚，以AI參演兼與觀眾互動派紅包

騰訊經典遊戲變身《QQ經典農場》手遊周五回歸，同步登陸QQ和微信





【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇