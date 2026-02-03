  • 會員
中資電訊股部署｜中資電訊股跌得有理？內地上調服務增值稅成利淡主因

03/02/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=YyK8ViR9AHg

 

 

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

即時重點新聞

03/02/2026 17:00  內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向

03/02/2026 16:45  《盤後部署》恒指收市僅微升科技股拖後腿，股息率完勝5號仔聯通低位可吼

03/02/2026 16:12  恒指全日升59點收報26834，增值稅恐慌殺至科技股拖累反彈乏力

03/02/2026 16:19  新華社：遊戲等行業增值稅稅率上調傳言不實，增值稅稅率最高僅13%

03/02/2026 16:37  《本港經濟》本港去年12月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.6%，低於市場預期

03/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

03/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】車企公布銷量後遭德銀降目標，滙證削三大電訊商目標

03/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１２８，一周拆息較上日微軟至１﹒…

