  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 滙控未言見頂惟值博率下降 電訊股撈底無期唯靠內銀

03/02/2026

　　雖然市場對美國聯儲局前景憂慮仍未消散，但美國製造業數據造好，刺激美股強勢反彈，亞太股市集體修復市場氣氛，港股今早同樣高開220點，惟逼近兩萬七即見沽壓，恒指一度倒跌，惟百天線（約26265）上方有支持，恒指半日報26830，升54點或0.2%，主板成交近1953億元。恒生中國企業指數報9060，跌19點或0.2%。恒生科技指數報5453，跌72點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 滙控未言見頂惟值博率下降 電訊股撈底無期唯靠內銀

（Shutterstock圖片）

 

　　風險升溫下市場回歸防守，收息系列今早再有追捧，疊加外圍反彈效應，滙控(00005)早盤曾升約3%，高見139元再創歷史新高。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，滙控破完一頂再一頂後現價較溢價較高，息率5厘以下亦削弱持有吸引力，現價入手雞肋，難言何時見頂但現時值博率一定不高，如能回落至130元才會更為吸引。相對中銀香港(02388)至今仍有近5厘息率，不過他亦指股價早前已炒上，現價同樣高水。

 

　　早前電訊股仍為收息最佳選項，但現時上調服務增值稅率後，雖然股價大跌後進一步拉高息率，但郭家耀表明盈利擠壓的預期下，2026年的派息必然會受到影響，如有意部署收息並不建議投資者現價入手。因此他較為推薦息率還有約5厘的內銀股，現價入手也是不錯的收息之選。

 

港股 | 午市前瞻 | 滙控未言見頂惟值博率下降 電訊股撈底無期唯靠內銀

中銀香港股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 滙控未言見頂惟值博率下降 電訊股撈底無期唯靠內銀

滙控股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

42.040

異動股

02009

金隅集團

0.870

異動股

02828

恒生中國企業

93.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.040
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.680
  • 00868 信義玻璃
  • 10.210
  • 02865 鈞達股份
  • 45.700
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 94.950
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 394.600
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.710
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 94.950
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.690
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰$0.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.000
  • 00700 騰訊控股
  • 581.000
  • 00005 滙豐控股
  • 138.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 93.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.450
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 3.690
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 13.140
  • 目標︰$14.30
  • 00270 粵海投資
  • 7.460
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/02/2026 17:00  內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向

03/02/2026 16:45  《盤後部署》恒指收市僅微升科技股拖後腿，股息率完勝5號仔聯通低位可吼

03/02/2026 16:12  恒指全日升59點收報26834，增值稅恐慌殺至科技股拖累反彈乏力

03/02/2026 16:19  新華社：遊戲等行業增值稅稅率上調傳言不實，增值稅稅率最高僅13%

03/02/2026 16:37  《本港經濟》本港去年12月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.6%，低於市場預期

03/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

03/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】車企公布銷量後遭德銀降目標，滙證削三大電訊商目標

03/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１２８，一周拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 憂電訊巨頭轉嫁增值稅成本騰訊重挫，環球股市集體反彈滙控再破頂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新地據報正尋求至少50億港元貸款，目標3月底前完成交易新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

淘金熱浪 | 40年最大幅暴跌只是小插曲？摩通預期金價年底將漲34%新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

黃金沒有漲完新文章
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場
人氣文章

搵食地圖

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

為何冬天總是特別餓？營養師教你4個不用忍口的飲食建議！
人氣文章

Beauty Feature

新年護膚之選：Byredo 馬年系列香氛、THE WHOO及Aesop新春禮盒，新年綻放自信光芒！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
眼睛健康｜鍾麗緹揭15歲細女弱視，5歲近視1千度經2年治療改善
人氣文章
致癌飲食警示｜常吃1類食物鼻咽癌風險高7倍，醫生揭存活期僅6個月
人氣文章
周潤發養生秘訣｜70歲靠5大保養術，做1件事回春兼長高2cm新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 17:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 17:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/02/2026
異動精選 | 憂電訊巨頭轉嫁增值稅成本騰訊重挫，環球股市集體反彈滙控再破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議

03/02/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區