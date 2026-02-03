港股 | 午市前瞻 | 滙控未言見頂惟值博率下降 電訊股撈底無期唯靠內銀

雖然市場對美國聯儲局前景憂慮仍未消散，但美國製造業數據造好，刺激美股強勢反彈，亞太股市集體修復市場氣氛，港股今早同樣高開220點，惟逼近兩萬七即見沽壓，恒指一度倒跌，惟百天線（約26265）上方有支持，恒指半日報26830，升54點或0.2%，主板成交近1953億元。恒生中國企業指數報9060，跌19點或0.2%。恒生科技指數報5453，跌72點或1.3%。

（Shutterstock圖片）

風險升溫下市場回歸防守，收息系列今早再有追捧，疊加外圍反彈效應，滙控(00005)早盤曾升約3%，高見139元再創歷史新高。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，滙控破完一頂再一頂後現價較溢價較高，息率5厘以下亦削弱持有吸引力，現價入手雞肋，難言何時見頂但現時值博率一定不高，如能回落至130元才會更為吸引。相對中銀香港(02388)至今仍有近5厘息率，不過他亦指股價早前已炒上，現價同樣高水。

早前電訊股仍為收息最佳選項，但現時上調服務增值稅率後，雖然股價大跌後進一步拉高息率，但郭家耀表明盈利擠壓的預期下，2026年的派息必然會受到影響，如有意部署收息並不建議投資者現價入手。因此他較為推薦息率還有約5厘的內銀股，現價入手也是不錯的收息之選。

中銀香港股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

滙控股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

