美銀吳旖：中國市場對全球投資者吸引力日益增強，關注人工智能相關出口等板塊

美國銀行全球研究部中國研究部聯席主管兼亞太區股票策略主管吳旖表示，中國市場對全球投資者的吸引力日益增強，2025年，中國股市上漲28%，信心增強的原因包括中國長期增長潛力的提升、人工智能和其他技術的突破使中國市場對長期投資者而言從「可交易」轉變為「可投資」；中國在全球供應鏈中發揮的強大影響力，以及對中國被排除在全球貿易和金融體系之外的擔憂減少；對中國政策方向和有效性的信心增強。

她指出，持續上漲需要盈利增長來推動，MSCI中國指數的市盈率為13倍，高於其12倍的長期平均水平，上漲空間有限，市場普遍預期2026年MSCI中國指數每股盈利將按年增11-12%。

她提及，儘管產能過剩、房地產和就業市場等結構性挑戰依然存在，但創新驅動的增長可能成為新的增長引擎，並建議採用槓鈴策略，建議在2026年首季優先考慮增長股和更高啤打值(beta)的板塊，例如科技、保險以及材料等，但之後可能會轉向價值股和收益股。

吳旖建議，策略性地關注創新驅動盈利增長的產業，包括人工智能相關出口、例如材料、工業、科技硬體等；人工智能在地化和應用，例如半導體設備/材料、晶片/記憶體、機器人、網路等。她指出，對盈利高度依賴政策的股票保持謹慎，例如消費及房地產等。

美銀料今年金價預測為每盎司4538美元，對金鋁銅等持正面看法



美國銀行全球研究部中國研究部聯席主管兼亞太區基礎材料及能源研究部主管趙彦琳表示，黃金作為對沖宏觀經濟波動和地緣政治風險的工具，仍扮演著重要的戰略角色。各國央行的購買行為和投資組合的重新配置繼續支撐著黃金需求，如果貨幣政策進一步寬鬆，ETF資金流入可能會加速。

她表示，該行今年金價預測為每盎司4538美元，明年金價預測為每盎司3875美元，並對鋁、金、銅和鋰等持正面看法，建議買入鋁、金、銅和鋰等，但賣出鋼鐵等。

美國銀行全球研究部大中華媒體及互聯網研究分析師琚里昕表示，AI聊天機器人仍然是近期爭奪消費者注意力的關鍵戰場，但差異化程度有限。雲端服務仍然是AI收入的最大驅動力，但需注意價格壓力，因為阿里巴巴(09988)和字節跳動，正在努力爭取市場份額。擁有晶片設計能力的雲端服務商（例如百度(09888)、阿里巴巴）可能會獲得市場青睞。

撰文：經濟通採訪組

