換新鈔 | 本港三大發鈔行今起提供新鈔或迎新鈔兌換，首日分行運作順暢，網上預約反應熱烈

03/02/2026

　　本港三大發鈔銀行滙豐、中銀香港(02388)及渣打香港今日（3日）起至16日（年廿九）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，並於今日至本周四（5日）提早至8時營業，方便市民兌換新鈔。

 

滙豐：網上預約反應熱烈，安排3間流動銀行提供新鈔服務
 

　　滙豐銀行表示，今年網上預約兌換新鈔的反應熱烈，一共有4.5萬張籌，按年有單位數升幅。該行亦指，該行有提供即日派籌安排，並安排3間流動銀行到元朗簡約公屋，提供新鈔套裝兌換，以方便偏遠地區居民。

 

換新鈔 | 本港三大發鈔行今起提供新鈔或迎新鈔兌換，首日分行運作順暢，網上預約反應熱烈

 

中銀香港：首日分行運作順暢，網上預約名額已全數額滿

 

　　中銀香港全線分行由今日起至2月16日，為客戶提供新鈔、「迎新鈔」，以及「新鈔標準裝」的兌換服務。今早分行整體運作順暢，秩序良好。

 

　　中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（分行管理）莊依麗表示，今日為新鈔兌換首日，不少客戶提早到銀行辦理換鈔。網上預約亦反應熱烈，名額已全數額滿。為方便客戶兌換新鈔，該行全線分行於今日至2月5日一連三天提前1小時營業，由早上8時起提供服務，並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，同時加派人手協助客戶換鈔。

 

渣打香港：所有網上預訂套裝已滿額

 

　　渣打香港全線分行即日起至2月16日提供兌換新鈔服務。渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，該行自1月27日起提供網上預訂新鈔及「迎新鈔」套裝服務，並因應去年的預訂反應，將整體名額再增加兩成，讓市民選擇換領時段，省卻排隊時間。

 

　　渣打指，今年市民的反應依然踴躍，所有網上預訂套裝經已滿額。除預訂名額外，會確保分行每天均有額外的新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。新鈔換領服務首日（2月3日），分行運作暢順，秩序良好。


　
　　 渣打香港全線分行從今日起一連三天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，所有櫃位只用作兌換新鈔，以縮短市民輪候時間。個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

 

撰文：經濟通採訪組

