《魚缸博客》字節跳動挑戰內地各大科技巨頭：從AI手機NUBIA到火山引擎

2026年過左一個月，博客無意睇到幾個關於AI界嘅大新聞，全部都係關「字節跳動」事，我先發現呢間公司簡直係到「打無雙」咁款。

最近字節跳動同中興通訊出一款手機，叫「NUBIA M 153」，呢款手機一出，淘寶、京東、拚多多、美團幾乎全部封殺佢，皆因佢係將AI寫落去手機系統底層，只要你同手機助手講一句：「幫我比較三個平台邊個叫瑞幸咖啡最平？」，手機系統就立即幫你同時打開三個APP，輸入你想飲嘅咖啡，記低價錢，然後再匯報俾你聽；之後你又同助手講：「我要係最平嘅平台落單，11:25AM幫我送到去ABC大廈10樓9室。」個助手就會幫你係APP入面落單、俾錢。

點解呢件事會遭到各大平台封殺？有兩點，其一，就係數據之爭，原本APP平台用戶落咩單，數據都係歸平台所有，但如果字節跳動手機用戶網夠大，佢就可以擁有各大平台嘅真實數據，而數據就是「錢」！其二，由於所有工作都係AI完成，意味用戶唔會睇到廣告，即係推送法、廣告收入係AI面前就會失效。

字節跳動呢部手機其實係挑戰緊傳統演算法平台嘅權益，所以各大科企立即封殺呢部手機，但封殺只係一時，係2026年今日，仲會做到完全嘅封殺？

如果你認為字節跳動只係做到呢步，就未免太睇少佢了。佢旗下有個AI叫火山引擎，當各大AI仲講緊自己個模組有幾犀利幾快幾精準，火山引擎SELL自己最犀利就係「模組調用」。

又咩玩法呢？簡單來講，字節跳動底下有好多產品：今日頭條、抖音、西瓜視頻、紅果短劇、飛書、番茄小說、剪映、即夢，從資訊到影片圖片生成到娛樂都有，佢會根據你個問題，先判斷你條問題要係邊到拎數據，然後從最佳模組獲得資訊後再輸出俾你，避免浪費TOKEN，所以火山引擎平均使用成本好低，而且質量唔差，成為左企業首選。

睇到呢到，博客更加肯定佢短期內都未必上到市，因為佢條賽道已經從抖音轉到去AI，仲要挑戰內地各大平台，要釋放公司價值，最起碼AI條賽道要有成熟產品推出市面；但如果AI產品已經成熟且獲利，點解又要上市分錢俾其他人？我又唔覺得字節跳動等錢用，所以到最後都係得個恨字，無得買佢啲股票！



