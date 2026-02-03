恒指全日升59點收報26834，增值稅恐慌殺至科技股拖累反彈乏力

雖然市場對美國聯儲局前景憂慮仍未消散，但美國製造業數據造好，刺激美股強勢反彈，亞太股市集體修復市場氣氛，港股今早同樣高開220點，惟逼近兩萬七即見沽壓，因擔憂內地加徵增值稅或捲及內地互聯網大廠，科技股下挫限制大市升幅，恒指全日收報26834，升59點或0.2%，主板成交近3352億元。恒生中國企業指數收報9053，跌27點或0.3%。恒生科技指數收報5467，跌59點或1.1%。

據報市場憂慮內地政府提高電訊公司增值稅後，下個目標將會對互聯網公司徵收更高的增值稅，另有說法指內地三大電訊商計劃將增值稅成本轉嫁予互聯網企業等大戶，有關猜測導致科技股突然遭到拋售。官媒強調增值稅法定稅率最高僅為13%，暫時沒有調整遊戲、金融行業增值稅政策，科技股情緒稍有平復但無法避免下跌，快手(01024)瀉4.61%，報73.45元，百度(09888)插水3.61%，報141.4元，騰訊(00700)挫2.92%，報581元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.54%，報253元，阿里(09988)跌1.41%，報161元，美團(03690)跌1.74%，報93.2元，惟網易(09999)倒升0.3%，報198.5元。

新地(00016)據報正尋求至少50億港元的貸款，股價上升2.33%，報123.1元，連同其他本地薑股份今日跑出，長和(00001)漲4.07%，報64元，港鐵(00066)升2.99%，報35.84元，恒地(00012)升2.91%，報31.8元，煤氣(00003)升2.87%，報7.53元。

憧憬農曆新年假期表現，賭股繼續造好，銀娛(00027)升4.01%，報42.04元，金沙(01928)升1.58%，報18元，金沙(01928)升1.58%，報18元。

黃金現貨周二（3日）亞洲時段反彈收復部分失地，回到4900美元位置，紫金(02899)升4.55%，報41.36元，靈寶黃金(03330)漲5.85%，報22.44元，招金礦業(01818)升3.61%，報34.4元，SPDR金(02840)飆7.42%，報3534元。

石藥集團(01093)升8.09%領漲藍籌，報9.89元，新東方(09901)升6.4%，報50.05元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯(00981)。中芯收報70.45元，跌2.4%。

撰文：經濟通市場組

