專家點評 | 內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向

03/02/2026

　　據《彭博》報道，市場憂慮內地政府提高電訊公司增值稅後，下個目標將會對互聯網公司徵收更高的增值稅，導致科技股突然遭到拋售。專家指出，加稅傳聞有待證實，由於電訊商可能轉嫁成本予企業，加上政策走向不明，建議投資者觀望為主，重倉者可適量減持避險。

 

專家點評 | 內地調高增值稅疑雲衝擊科技股，專家籲適量減持觀望政策風向

 

　　官媒強調增值稅法定稅率最高僅為13%，暫時沒有調整遊戲、金融行業增值稅政策，科技股情緒稍有平復但無法避免下跌。快手(01024)瀉4.61%，報73.45元，百度(09888)插水3.61%，報141.4元，騰訊(00700)挫2.92%，報581元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.54%，報253元，阿里(09988)跌1.41%，報161元，美團(03690)跌1.74%，報93.2元，惟網易(09999)倒升0.3%，報198.5元。

 

郭家耀：政策風險升溫，恒指短線受制28000

 

　　隔晚外圍金融市場回穩，美股與金價銀價有所反彈，亞太股市今早（3日）顯著回暖，港股高開逾200點，但盤中跌勢加劇，主因市場憂慮內地上調電訊服務增值稅後，或有能蔓延至科技行業，重磅騰訊一度重挫6%，拖累恒指收窄升幅更一度倒跌，低見26431，午間休市前修復跌勢。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，整體外圍回穩有利港股，但誠如盤中跌勢，市場還正觀望內地政策影響性，目前服務增值稅上調會延伸至科技行業仍僅為傳聞，但已令港股出現較大波動，短線已限制資金動力，始終由參考電訊商由6%稅率升至9%，而且是按收入計以非盈利，對盈利影響較大，如真適用於科技公司，亦會同樣重創公司盈利表現，較現時氣氛會轉為更觀望。

 

　　郭家耀建議，是否需要減持科技股避險應按倉位而定，科企服務增值稅會否上調仍為未知之數，如重倉科技股又憂慮政策風險可以著量減持，但如很快便有澄清增值稅上調不涉及科企，股價又容易回升，故即時減持亦毋須大減。指數方面，郭家耀坦言目前恒指28000已行人止步，短線政策風險上升市場觀望氣氛增加，下方暫以26000作支持，料政策風險消除前恒指都會於此區間上落。

 

連敬涵：電訊商「試水溫」致市場震盪，科技公司稅率或不調整

 

　　香港股票分析師協會理事連敬涵指出，消息是否屬實以及後續是否會落實仍難猜測，但內地政府通過提高稅收來緩解財政壓力是合理的考慮方向，不排除因此而提高對科技公司，尤其是遊戲公司的稅率。連敬涵認為當局昨日（2日）上調電訊公司增值稅的政策可能是在「試水溫」，藉此觀察市場反應，但考慮到昨日金融市場動盪，有關調整可能不會實施。同時亦可能存在人為散布消息配合做空的可能性。

 

　　此前，昨日被上調的電訊商增值稅亦可能透過商業服務提價來轉嫁給企業客戶，同樣也可能影響互聯網企業的盈利，連敬涵認為該猜測存在一定合理性，但實際情況較複雜。例如涉及電訊商和科技公司的合作關係，以及提價和客戶使用量之間的權衡等等。


　　
　　個股走勢方面，騰訊今日跌至581元，連敬涵直言，騰訊若不能回升至600元上方代表仍存在下行風險，而且政策走向仍未明朗，建議投資者以觀望為主。

 

撰文：經濟通市場組

 

