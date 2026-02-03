  • 會員
恒指公司：未來聚焦三大發展方向，擴大追蹤科技相關指數資產管理規模

03/02/2026

　　恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，回顧2025年，市場氣氛非常熱烈，截至去年12月31日，恒生指數創下2017年以來最佳表現，按年升幅達27.8%，與恒生指數系列掛勾的產品資產管理總值（AUM）錄得約1177億美元，恒生生物科技指數於2025年錄得自推出以來的年度最高升幅按年升幅達64.5%。

 

　　巫婉雯指出，展望未來有三大發展方向，包括鞏固科技及生物科技板塊的市場領導地位，擴大追蹤科技相關指數的資產管理規模，持續擴展生物科技指數，支持多元化產品開發；積極推動產品創新，發掘更多人工智能在業務中的應用，推出緊貼市場趨勢及需求的產品，開發跨市場指數；推進海外市場的業務發展，有見恒生指數系列在海外市場的成功，繼續推進海外市場的業務發展，助全球投資者把握香港及內地的投資機遇。

 

恒指公司：未來聚焦三大發展方向，擴大追蹤科技相關指數資產管理規模

恒生指數公司行政總裁巫婉雯(左)、產品總監林穎婷(右) （吳仲賢攝）

 

　　被問及恒指在納入100隻成分股有沒有時間表，巫婉雯表示，相關過程正持續推進，並沒有就此定立時間表。

 

　　恒生指數有限公司產品總監林穎婷表示，恒生生物科技指數去年升超過六成跑贏大市及其他主流指數，包括其3大旗艦指數，反映資本市場對生物科技板塊的高度關注，並指出推動醫療保健業發展的三大結構性驅動力，包括人口老化、可支配收入上升以及醫療開支潛力。另外，她亦指，醫療保健業IPO的活躍程度明顯回升。

 

　　林穎婷提及，為協助投資者進一步把握科技及生物科技領域的增長機遇，恒指公司在今年1月推出「恒生雙科技指數」，而新推出的恒生雙科技指數用來衡量科技和生物科技公司在香港證券市場整體表現，結合這兩大主題於同一基準，既反映兩者的市值差異，又兼顧雙主題的代表性，並指該指數當中75%權重配置於恒生科技指數，25%權重置配於恒生生物科技指數。

 

撰文：經濟通採訪組

 

