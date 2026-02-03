華僑銀行料美聯儲今年僅減息一次0.25厘，本港GDP增2.6%樓價升5%

華僑銀行香港經濟師姜靜發表該行今年經濟展望指，預計2026年本港GDP年增長2.6%，較去年3.5%增幅放緩，主要反映高基數效應及投資效應回調，但數字仍屬於穩健增長。其中，今年出口增長料由去年約15%增幅下滑至今年約8%增幅。

此外，本港樓價料將進一步上升，今年升幅約5%，受專才計劃以及部份「供平過租」情況推動；租金指數料升4.5%。商業房地產預計今年價格繼續回調，最早明年見穩定跡象，其中甲廈空置率有回落跡象；雖然零售前景有所改善，但商舖需求則未如寫字樓般回升。

左起：華僑銀行香港經濟師王灝庭；華僑銀行外匯及利率策略主管張淑嫻；華僑銀行香港經濟師姜靜

年底一個月HIBOR料為2.6%



她亦預計，2026年貸款總額將溫和增長。加上今年風險資產前景看好，對中國人工智能或科技發展的樂觀情緒可能引發香港新一輪IPO浪潮。另港元利率下行空間有限，預計到2026年底，一個月期和三個月HIBOR預測分別為2.6%和2.75%。最優惠利率(P)下調周期已經結束。



華僑銀行外匯及利率策略主管張淑嫻指出，基本情況下，今年料僅減一次息0.25厘，由於年底前2%通脹率目標較難達到，以及聯邦利率仍處於中性水平。減息時間最早或於3月，因現時有兩輪通脹和勞動市場數據待公布。

聯儲局預期維持獨立性，美元未料明顯回落

張淑嫻亦認為，特朗普所提名新任聯儲局主席人選沃什不能以鷹派立場所概括，且認為基本情況下，新任主席將維持聯儲局政策延續及獨立性，亦不會突然抽走市場資金。

華僑銀行香港經濟師王灝庭指出，今年預期美元轉弱，但未會明顯回落，美元指數DXY年底預期下望93.5。至於市場近日拋售美債，張淑嫻則指出，仍見美債有淨買入情況。

黃金上望每盎司5600美元，美元兌日圓短期難穿150

對於黃金近日價格波動，王灝庭則指該行繼續看好黃金有有結構性因素利好，存在不確定性溢價，年底上望每盎司5600美元。日本方面，該行料今年將加息2次，因經濟及脫離通縮因素推動，惟加息預期未必支撐匯價，該行料美元兌日圓短期難穿150，大選令日圓大幅升值機會不大，而是要觀察之後當地的財政政策。

此外，該行料今年主要經濟體經濟增長皆放緩，呈現K型增長趨勢。

撰文：經濟通採訪組

