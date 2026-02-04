  • 會員
開市Go | 資金撤離美股科技板塊，官方闢謠增值稅傳聞，長和就港口合約展仲裁

04/02/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（3日）遭遇拋售，科技股成為重災區，拖累納指重挫逾1.4%，幾近全數蒸發2026年以來的累積升幅。市場避險情緒急速升溫，資金大舉撤離高估值的科技板塊，轉至傳統經濟股及避險資產。道指收市跌166.67點，或0.34%，報49240.99點；標普500指數跌58.63點，或0.84%，報6917.81點；納指跌336.92點，跌幅為1.43%，報23255.19點。中國金龍指數跌72點。日經期貨截至上午7時59分跌45點。

 

2、里奇蒙聯儲行長表示，央行現時聚焦將通脹拉回目標水平，而聯儲局理事米蘭稱，當前無強烈通脹壓力，今年需降息超過一個百分點。

 

3、眾議院表決通過後，美國總統特朗普簽署撥款法案，結束美國政府部分停擺。

 

4、美國軍方證實，美國與伊朗在霍爾木茲海峽及阿拉伯海發生兩起軍事事件，其中一架伊朗無人機因過度接近林肯號航空母艦，被F-35戰鬥機擊落，特朗普稱美伊仍維持外交對話。

 

5、2月4日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。

 

6、工業和信息化部部長李樂成強調推動6G、量子科技、生物製造、氫能、腦機接口、具身智能等領域攻關突破。

 

7、2026年中央一號文件指出，因地制宜發展農業新質生產力，促進人工智慧與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機械人等應用場景，加快農業生物製造關鍵技術創新。

 

8、香港特區土地註冊處公布，上月樓宇買賣合約共7631份，環比跌15.2%，同比升54.5%；合約總值572億元，環比跌12%，同比升55.8%。

 

9、Anthropic推出針對企業內部法務團隊的工具，引發對軟件公司前景擔憂，高盛一籃子軟件股指數創去年4月以來最大跌幅。

 

10、AMD第一財季營業收入預期95億至101億美元，優於分析師平均估計93.9億美元，但部分預測超100億美元，此展望令期望AI算力增加帶來更大回報的投資者失望，盤後跌逾7%。

 

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？

即時重點新聞

04/02/2026 13:50  內媒：馬斯克團隊「摸底」中國光伏產業鏈，已簽單異質結設備廠

04/02/2026 13:31  《異動股》光伏股落鑊信義光能飆半成，傳馬斯克秘訪內地光伏企

04/02/2026 13:38  【國際要聞】愛潑斯坦信件驚現大疫情模擬計劃，時間為新冠疫情爆發前三年

04/02/2026 12:45  《午市前瞻》科技股弱勢恒指料窄幅上落，大市站穩後快手低位可吸納

04/02/2026 12:06  恒指半日跌110點報26724，違規行為受關注騰訊跌3%、攜程挫6%

04/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒５２億元，買騰訊沽盈富基金

04/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】法巴睇好滙控目標上150元，大華繼顯升快手目標一成三

04/02/2026 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４６，一周拆息較上日微軟至１﹒…

