美股 | 科技股遭拋售納指挫336點，幾乎蒸發年內升幅

美股周二（3日）遭遇拋售，科技股成為重災區，拖累納指重挫逾1.4%，幾近全數蒸發2026年以來的累積升幅。市場避險情緒急速升溫，資金大舉撤離高估值的科技板塊，轉至傳統經濟股及避險資產。

道指收市跌166.67點，或0.34%，報49240.99點；標普500指數跌58.63點，或0.84%，報6917.81點；納指跌336.92點，跌幅為1.43%，報23255.19點。

資金明顯流向與實體經濟復甦相關的防守性板塊「科技七巨企」多數隨大市回調，微軟(US.MSFT)及Meta(US.META)分別下挫2.9%及2.1%。英偉達(US.NVDA)收跌2.8%，錄得連續第三個交易日下跌。​

現貨金銀價格大幅反彈

與此同時，現貨金銀價格大幅反彈。現貨金與紐約期金收復失地並重上每盎司4900美元關口。現貨黃金報每盎司4925美元，較上日急升約 5.7%。紐約期金報4962美元，升幅達6.6%。現貨銀價亦錄得8%的升幅，顯示在聯儲局政策前景未明下，資金恐慌性湧入貴金屬市場。

美匯指數呈現高位整固態勢，徘徊於97.6水平附近，日內微跌約0.18%。美元兌日圓走勢向上，盤中一度升破156水平，日內報155.79，升幅約0.12%。歐元兌美元走勢平穩，於1.18水平整固，日內報1.1812，升約0.2%。

就在美伊重啟核協議談判的關鍵前夕，中東地緣政治局勢再度急劇惡化。美國軍方證實，一架美軍F-35戰機在阿拉伯海擊落了一架逼近美軍航母的伊朗無人機。

受此事件刺激，國際原油市場避險情緒升溫，紐約期油報每桶63.82美元，升約2.7%。布蘭特期油報每桶67.91美元，反彈約2.4%，重越67美元關口。

撰文：經濟通國金組

