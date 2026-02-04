盤前攻略｜美股續挫科技股弱勢，夜期黑期低水恒指反彈力料有限

美國眾議院以些微優勢通過政府撥款法案，結束聯邦政府局部停擺3天的局面，未知周五（6日）的非農就業數據能否如期公布。惟中東局勢轉趨緊張，美國證實曾在阿拉伯海擊落一架接近「林肯號」航空母艦的伊朗無人機；加上重磅科技股續挫，拖累美股三大指數齊收低，道指盤中曾破頂高見49653點，隨後反覆向下，收市倒跌166點，報49240點。納指跌336點，報23255點；標指跌58點，報6917點。

反映中概股表現的金龍指數跌0.94％。阿里巴巴跌2.81％，報163.65美元；京東跌1.72%，報28.04美元；百度跌2.50%，報144.86美元；理想升2.90％，報17.02美元；小鵬升4.06％，報17.16美元；蔚來升0.66％，報4.55美元；嗶哩嗶哩跌4.21％，報31.84美元。

夜期低水，港股ADR低走

恒指夜期跌228點，報26590，低水245點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.28％，折合92.9港元；長和(00001)ADR較港股低1.12％，折合63.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.85％，折合576.1港元；小米(01810)ADR較港股低0.69％，折合34.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.75％，折合418.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.10％，折合139.0港元。





淡友克制低水平持倉，官媒闢謠惟華爾街對科技股審慎

恒指昨日走勢波動，盤中曾漲351點，低位曾跌344點，全日波幅近700點。其中低位26431，直接殺入牛證重貨區，部分牛證跌入被收回範圍。牛證街貨最新重貨區下移至26300至26399區間，該區亦是最多新增區，總數1475張之中有352張新增。至於熊證街貨方面，總數比之前一日略增百餘張至5130張，維持在較低水平。熊證重貨區維持在28300至28399區間，數量只有659張，且該區距離恒指最少1466點；而距離恒指現價最多有1265點範圍內，即27100至28099這十個百點區間，熊證持倉合共亦只有1843張，顯示淡友態度十分謹慎。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌95點，報26691，低水143點，預料恒指低開約百點。昨日網傳中央調整遊戲、金融等行業增值稅稅率，科技股一度急挫。不過，據官媒《新華社》引述權威專家和業內人士表示，遊戲、金融等行業的適用稅率有明確規定，因此傳聞不具備真實性，科技股尾段跌幅收窄。若科技股走軟純粹因為該傳言，預料今日有機會反彈。不過，隔夜華爾街重磅科技股維持弱勢，英偉達(US.NVDA)股價曾挫5.1％，低見176.23美元，收市報180.34美元，仍跌2.8％；微軟(US.MSFT)挫2.9％；顯示市場對科技股態度轉趨審慎，預料科技股反彈力度有限，恒指回升幅度亦未必太大。

