長和強烈反對巴拿馬裁定港口合約違憲，已就特許經營爭議展開國際仲裁

04/02/2026

長和強烈反對巴拿馬裁定港口合約違憲，已就特許經營爭議展開國際仲裁

 

 

　　長和(00001)公布，就巴拿馬最高法院宣告1997年1月16日第5號法律及其修訂違憲一事，董事會表示強烈反對，其間接持有90%權益的附屬公司巴拿馬港口公司（PPC）已於周二（3日）對巴拿馬啟動國際仲裁程序。

 

　　1997年第5號法律原批准PPC在巴拿馬巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港營運特許經營合約近三十年。長和表示，PPC已獲得意見，指巴拿馬最高法院所宣布之決定，以及巴拿馬政府就PPC於該兩個港口之碼頭營運所採取的相應行動，與相關法律框架，以及批准該特許經營合約之法律並不一致。

 

　　長和稱將繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

 

港澳辦：巴拿馬若一意孤行必付出沉重代價，無異於搬石砸自己的腳

　　澳辦在微信公眾號發表署名港澳平的文章，指巴拿馬最高法院以所謂「違憲」為由，裁決有關中國香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效，認為有關裁決政府顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，理所當然受到中國政府和香港特區政府的堅決反對，受到讚揚。

 

　　文章指出，有關中國香港企業在當地依法經營過程中，累計投入逾18億美元，而且有關企業的巴拿馬運河港口特許經營合約自簽署以來已履行近30年，為巴拿馬創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，實質上是對巴自身利益的損害。

 

　　有關企業的港口特許經營權合約乃由雙方公平自願簽訂，歷經巴多屆政府和國會認可，現在巴方卻裁定合約違憲，意味將來同樣可以裁定巴方任何時期批准的其他特許經營權合約違憲，這向國際投資者釋放的訊號是，巴實際上無法為投資者提供任何保障。此舉可謂自毀國家信用，將對該國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。巴當局無視社會各界擔憂而執意為之，無異於搬起石頭砸自己的腳。

 

　　文章認為有關裁決反映巴拿馬當局完全對霸權「跪低」、「獻媚」，從有關裁決作出後某些國家政客第一時間聲稱「感到鼓舞」可見一斑。文章認為，有關裁決讓國際社會強烈感受到，該國的司法獨立已淪為笑話，無任何公信力可言，必定嚴重損害巴拿馬與國際社會其他主體關係。

 

　　文章強調，中國政府維護包括香港企業在內的中國企業合法權益的立場堅定不移，反對經濟脅迫與霸道霸凌的立場堅定不移，對侵犯中國和中國企業正當權益的行徑，絕不會坐視不理。

 

