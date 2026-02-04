軟件股｜ Anthropic新AI工具引發行業恐慌，軟件股急挫金蝶插近15%可否撈底？

美國人工智能(AI)初創公司Anthropic近期推出面向企業法務場景新AI工具，能執行多項文書工作，除引發美股一眾軟件、金融服務和資產管理股急瀉，今早(4日)港股的軟件股也遭拋售，其中金蝶國際(00268)插近15%，為表現最差科指成分股，金山軟件(03888)亦跌逾半成，並已連跌4日。不過，中國工信部最近才公布去年內地軟件業務收入按年增逾13%，利潤總額增逾7%，行業表現看來未致太差，可否趁機撈底？

（AP圖片）

Anthropic新工具衝擊法律軟件板塊 大摩：加劇競爭或帶來負面影響

AI初創公司Anthropic近期推出新AI工具，能執行多項文書工作，包括追蹤合規事項和審閱法律文檔。Anthropic是開發法律行業工具的一批AI初創公司之一。雖然其他初創公司也推出同類AI工具，但Anthropic的產品不同在於，它構建自己的模型，可以為行業特定需求定制。據Anthropic指，其法律工具可自動化合同審查和法律簡報等工作。摩根士丹利分析師Toni Kaplan等人在一份報告寫道：Anthropic為其Claude Cowork AI代理在法律領域推出了新功能，加劇了該領域的競爭，這是競爭加劇的跡象，因此可能帶來負面影響。

Anthropic新工具引發美股法律科技與專業出版板塊劇烈震盪，隔晚高盛一籃子軟件股指數創去年4月以來最大跌幅。據彭博報道，軟件、金融服務和資產管理行業的股票市值總共蒸發了約2850億美元。富瑞股票交易部門董事總經理Jeffrey Favuzza指：「我們稱之為『SaaSpocalypse』（SaaS末日）－－當前交易邏輯已演變為『救我出去』式的恐慌性拋售。」

巴克萊：AI變現助力美軟件股估值重塑 優選賽富時、甲骨文等

不過，巴克萊早前重申對2026年美股軟件股前景的積極看法。以Raimo Lenschow為首的巴克萊分析師表示，2026年軟件股前景向好。宏觀經濟和IT支出穩定、估值水平處於低位，且該板塊目前不受市場青睞。分析師補充稱，今年應該會看到AI在應用軟件(如賽富時)和基礎設施軟件(如甲骨文)領域帶來更顯著的收入貢獻，這將扭轉市場情緒。

分析師指，2025年美股軟件股表現落後於大盤——IGV軟件指數上漲6%，而標普500指數上漲16%。相關軟件股實際公布的業績其實相當穩健，但圍繞AI的各種爭論持續對估值倍數構成壓力，這一情況相信在2026年發生改變。應用軟件公司將因比較基數變得更容易(終於擺脫了疫情泡沫期的逆風)而獲得增長支撐，同時定位良好的供應商將開始產生實實在在的AI智能體收入。對於基礎設施/計算領域的公司，看到2025年大量的剩餘履約價值(RPO)將在2026年開始轉化為收入，這將使人們對AI的興奮之情變得更加真實。

巴克萊看好的年度優選個股是賽富時(US.CRM)、甲骨文(US.ORCL)和DigitalOcean(US.DOCN)。該行上調了笛卡爾物流系統集團(US.DSGX)的評級，同時下調了Snowflake(US.SNOW)、DoubleVerify(US.DV)和GitLab(US.GTLB)的評級。

工信部：去年中國軟件業務收入按年增13.2% 利潤總額增7.3%

另值得留意，中國工業和信息化部近日發布2025年軟件業運行情況。2025年，中國軟件業務收入154831億元人民幣，同比增長13.2%。軟件業利潤總額18848億元人民幣，同比增長7.3%。軟件業務出口627.3億美元，同比增長7.7%，增速連續10個月保持正增長。

其中，軟件產品收入穩定增長，2025年收入32361億元人民幣，同比增長10.4%，佔全行業收入比重為20.9%。信息技術服務收入保持兩位數增長，達106366億元人民幣，同比增長14.7%，佔全行業收入的68.7%。信息安全收入和嵌入式系統軟件收入平穩增長，信息安全產品和服務收入2235億元人民幣，同比增長6.7%；嵌入式系統軟件收入13869億元人民幣，同比增長9.3%。

美銀證券對今年軟件需求前景審慎樂觀 首選金蝶、美圖公司等

美銀證券發表研報稱，該行覆蓋的中國軟件公司股價於2025年平均上升16%，跑輸MSCI中國指數23%升幅。展望2026年，該行對軟件需求前景持審慎樂觀態度，因為AI變現加速及軟件進口替代趨勢，將與多個垂直行業的需求疲弱並存。總體而言，該行預測中國軟件及IT服務行業於2026年收入同比增長12%，2025年預測為同比增長13%。在下調2025至2026年收入預測約2%後，預計覆蓋的軟件公司2026年平均收入同比增長加速至14%，2025年為7%。

該行對企業資源規劃(ERP)、照片編輯軟件及辦公軟件板塊的公司持選擇性正面看法，這些標的在SaaS模式及AI驅動下增長能見度較高; 但對網絡安全及地產軟件則保持謹慎，原因是需求偏弱。首選股分別有金蝶國際、美圖公司(01357)及金山辦公(滬:688111)，均予「買入」評級。

（金蝶國際官網截圖）

陳政深：港軟件股競爭力難與美國同業相比 股價不斷穿底撈底風險高

艾德金融執行董事陳政深表示，很多軟件股出現穿底情況，例如金山軟件已跌至去年11月以來低位，低見27.14元，以此走勢來看要撈底言之尚早。反而對美國那邊的軟件股不太擔心，始終它們之前升得多，有些回吐合理，它們也有相對革命性產品，行業准入門檻較高。至於在港上市的軟件股，撇除與AI相關的，較傳統的如金山軟件及金蝶都做很多國企或國內大型企業訂單，但其競爭力很難與美國軟件公司相比，只能看股價走勢作部署，現時其走勢明顯向下，可博5至10%反彈，但相信投資者未必滿足於此反彈幅度而去冒風險，因其股價正不斷穿底，仍處於較高風險狀態。

軟件股今早普遍急跌，金山軟件半日跌5.69%收報27.52元，金蝶國際跌14.46%報10.83元，金山雲(03896)跌6.29%報6.56元，微盟集團(02013)跌6.88%報2.03元，美圖公司跌12.1%報6.32元，聚水潭(06687)跌9.75%報22.4元，匯量科技(01860)跌6.92%報13.45元，中國軟件國際(00354)跌7.33%報4.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇