煤炭股｜焦炭年內首度調漲疊加寒潮持續，煤炭股急升可以點部署？

04/02/2026

　　中資煤炭股近期受多項利好因素帶動，股價盡顯強勢。據報近日焦炭年內首輪調漲落地，加上內地寒潮持續，居民取暖拉動能源需求，另全球最大動力煤出口國印尼計劃大幅減產以提振煤價，煤炭股今日(4日)普遍急升，其中日前發盈警的中國神華(01088)重拾升勢，飆逾半成，中煤能源(01898)升8%，兗礦能源(01171)更飆一成破頂。值得一提，煤炭股股息率一般較高，神華預期息率仍有逾5厘，若繼續看好其表現想財息兼收，應如何部署？

 

煤炭股｜焦炭年內首度調漲疊加寒潮來襲，煤炭股急升可以點部署？

（AP圖片）

 

焦炭年內首輪調漲落地　廣發證券：煤價中樞有望穩步回升

 

　　據內地《證券時報》報道，近日焦炭年內首輪調漲落地。據卓創資訊數據，唐山市場主流鋼廠對濕熄焦炭價格上調50元(人民幣，下同)/噸、乾熄焦炭上調55元/噸；邢台、天津地區部分鋼廠對濕熄焦炭上調50元/噸、乾熄焦炭上調55元/噸；石家莊地區個別鋼廠對濕熄焦炭上調50元/噸、乾熄焦炭上調55元/噸，上述鋼廠調漲的執行時間均為2026年1月30日零時。

 

　　廣發證券認為，近期動力煤日耗維持中高位，1月下旬至2月上旬高位有望繼續消化，而臨近春節供應總體收窄，預計煤價有望延續整體穩定。焦炭首輪提漲順利落地，下游採購情緒整體向好，預計焦炭價格有望穩中有升。進入2026年，預計供應端增速較前期大幅下降，同時考慮到25年需求受到制約26年也有較大改善空間，預計煤價中樞有望穩步回升。

 

寒潮襲內地居民取暖拉動能源需求　印尼擬大幅減產提振煤價

 

　　此外，近期受寒潮影響，中國多地迎來大風雨雪天氣，居民取暖拉動能源需求攀升。為確保冬季能源供應平穩有序，助力百姓温暖過冬和經濟平穩運行，各地紛紛加大能源保供力度，推動煤炭穩產穩供、天然氣增儲上產、清潔能源應發盡發。

 

　　另值得留意，全球最大的動力煤出口國印尼，其礦業官員昨日(3日)表示，由於印尼政府提出大幅減產計劃，該國礦商已暫停現貨煤炭出口。印尼上月向主要礦商下達的產量配額比2025年水平降低40%至70%，作為該國提振煤價計劃的一部分。印尼主要行業協會反對此舉，警告稱可能引發裁員和礦山關閉。

 

分析：需求旺季疊加供給收緊　煤價上漲預期提升支撐煤炭股

 

　　其實，煤炭股近期持續走高，是行業供需、價格與市場風格變化等多重因素共振的結果。需求端，近日強冷空氣席捲全國多地，氣溫驟降，多地用電負荷創新高，強化了「供暖季」對煤炭的需求預期。而在供給端，「反內捲」政策持續推動行業自律及產能核查，疊加近期安監趨嚴，進一步約束了短期供應釋放。有分析稱，需求旺季疊加供給收緊，煤價上漲預期提升，成為煤炭板塊上漲的重要支撐。

 

　　展望後市，申萬宏源日前發表研報稱，需求端，寒潮來襲，中東部地區氣溫偏低。據中國煤炭市場網，環渤海四港區上周日(1月25日)均調出量168.2萬噸，環比上周增加14.2萬噸，增幅9.19%，但同比下降0.8%；截至1月23日，港口庫存為2628萬噸，環比上周減少90.6萬噸，環比減幅3.33%，但同比增長3.48%。預計春節前安監趨嚴，展望後市，節前冷空氣擾動仍存，預計日耗高位運行、將支撐動力煤價格。

 

　　中信證券則指，展望2026年，煤炭行業或將延續2025年供需雙弱的格局，但在政策托底下，煤價表現或好於2025年，上市公司盈利、分紅預期也有望跟隨改善，全年維度建議繼續關注行業紅利龍頭、具備alpha的公司以及潛在業績彈性大的標的。短期建議關注2025年第四季度業績預期環比改善明顯的標的。

 

神華料去年利潤跌最多15%　大摩予目標價44.1元瑞銀看29.6元

 

　　不過，中國神華近日發盈警，預期截至去年12月31日止年度利潤508億至558億元人民幣，比2024年披露利潤數據下降10.6%至18.6%，比經重述2024年利潤數據下降6.3%至14.7%。集團指，去年生產經營態勢保持平穩，一體化運營核心優勢持續鞏固，能源安全穩定供應得到有力保障，但受行業供需形勢變化影響，集團煤炭銷售量及平均銷售價格下降，導致經營業績同比下降。

 

煤炭股｜焦炭年內首度調漲疊加寒潮來襲，煤炭股急升可以點部署？

（網上圖片）

 

　　摩根士丹利指，中國神華2025年淨利潤大致符合市場預期，預計公司上季淨利潤介乎104億至154億元人民幣，相較2024年同期則為153億元人民幣。短期內礦井端供應減少支撐著動力煤價格，隨著農曆新年假期臨近，下游補庫需求略為回升。國內煤炭總供應仍然充足。另一方面，由於水電、太陽能等可再生能源發電量上升，需求可能出現溫和下滑。疲弱的行業基本面將對動力煤價格及中國神華的盈利構成壓力。然而，持續的成本管控以及資產注入帶來的預期產量增長，將為盈利提供更高穩定性，予目標價44.1港元，評級為「增持」。

 

　　中金稱，中國神華的盈利預告基本符合該行預期，相信業績下滑主要由於煤價和電價下跌、煤炭銷售下滑所致。，維持「跑贏行業」評級，由於煤價等預測調整，下調其A股2025及2026年盈測2%和7%，降目標價7%至43元人民幣，並下調H股2025及2026年盈測5%及10%，降H股目標價4%至43港元。瑞銀指，以中位數計算，神華上季稅後利潤為94億至144億元人民幣，雖然上限接近瑞銀預期的145億元人民幣，但中位數低於該行預期，維持「沽售」評級，目標價29.6港元。

 

陳政深：煤炭股走勢佳具值博率　惟業績受制實體經濟要嚴守止蝕

 

煤炭股｜焦炭年內首度調漲疊加寒潮持續，煤炭股急升可以點部署？

（陳政深）

 

　　艾德金融執行董事陳政深認為，煤炭股不宜只貪其股息率高，始終要定義為高息股，首先要有穩定派息，第二要有穩定業績及穩定現金流，而煤炭股屬資源股，行業周期波動，很難保證持續派高息，當然，其估值以往相對低，故值博率較高。不過，要留意焦炭價格之所以升得勁，因其用作冶金，大家現時憧憬貴金屬價格持續向上，從而帶動周邊產業，但對此憧憬能否反映於財務報表中有保留，若想吸納煤炭股要小心，始終中國神華去年財務表現不是太理想，這亦是反映實體經濟狀況，相信其他煤炭股亦面對類似情況。

 

　　不過，陳政深指，現時煤炭股股價走勢不算差，正處向上軌道中，不妨可配置一些，有一定值博率，儘管若計及基本因素未必會持續跑贏。事實上，神華近期曾破頂，回至10天線約42元已有值博率；中煤能源更早於去年11月破頂，現時醞釀再突破，現價已有些值博率；兗礦能源走勢更凌厲，今日率先破頂，現價可博其再升多些。雖然暫不見煤炭股走勢很負面，但此類股份要嚴守止蝕。

 

　　煤炭股今日普遍急升，中國神華升5.67%收報42.9元，中煤能源升8.02%報11.85元，兗礦能源升10.58%報12.44元，兗煤澳大利亞(03668)升11.05%報34.98元，MONGOL MINING(00975)升7.5%報13.33元，中國秦發(00866)升2.15%報4.27元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評煤炭股及大市，立即重溫


