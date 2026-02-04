港股 | 午市前瞻 | 科技股弱勢恒指料窄幅上落 大市站穩後快手低位可吸納

美國眾議院以些微優勢通過政府撥款法案，結束聯邦政府局部停擺3天的局面。惟中東局勢轉趨緊張，美國證實曾在阿拉伯海擊落一架接近「林肯號」航空母艦的伊朗無人機；加上重磅科技股續挫，拖累美股三大指數齊收低。恒指低開37點後曾反覆向上，惟攀高至兩萬七樓上即見沽壓，現於廿天線（約26850點）下方爭持。恒生指數半日報26724，跌110點或0.4%，主板成交超過1514億元。恒生中國企業指數報9004，跌48點或0.5%。恒生科技指數報5347，跌120點或2.2%。

聶振邦：恒指料26500至27000上落，年初升勢未改變

隔夜美股三大指數全線跌，恒指今早輕微低開數十點後，早段曾倒升數十點。惟高位未能保持，很快便轉跌。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，早前恒指挾人民幣升值，指數持續上升，1月27日至29日三天累漲超過1200點。現時沒有人民幣升值的因素可供炒作，恒指打回原形。不過，即使恒指回調，目前指數只是回到1月26日未升前的水平，恒指自1月初以來的升勢並未改變。

聶振邦表示，由於美元走勢方向未定，而近期中港亦沒有利好的炒作因素，投資者態度審慎，預料指數維持窄幅上落。恒指前日（2日）在低位26507，昨日（3日）在低位26431見反彈，最終更倒升收市，反應指數在26500附近有支持，情況與上月20日及21日類似，在該水平附近見底回升。聶振邦預料，恒指短期內維持在26500至27000區間上落。

科技股下跌與網傳加稅關係不大，快手可靈技術成熟潛力仍大

昨日網傳內地可能上調遊戲、金融等行業增值稅稅率，科技股一度急挫。重磅股騰訊(00700)昨日盤中最多挫6%，阿里(09988)亦曾跌半成。不過，據官媒《新華社》引述權威專家和業內人士表示，遊戲、金融等行業的適用稅率有明確規定，因此傳聞不具備真實性。惟消息未能刺激龍頭科技股反彈，反而跌勢未止，騰訊今天曾跌4%，阿里亦曾跌逾2%。





聶振邦表示，騰訊股價近期走弱，主要和阿里近期引發搶紅包大戰有關。據報微信已在App內屏蔽元寶紅包相關鏈接。微信官方帳號「微信派」發文指，其近期發布了《針對第三方違規行為的打擊公告》，對以春節為主題集中爆發的過度營銷、誘導分享等違規行為進行打擊，微信收到用戶針對元寶的反饋和投訴，其相關春節營銷活動存在通過「做任務」「領紅包」等方式誘導用戶高頻分享鏈接到微信群等場景，干擾平台生態秩序、影響用戶體驗、對用戶造成騷擾。經研判，對元寶的違規鏈接進行處置，限制其在微信內直接打開。聶振邦指，騰訊股價自去年8月中以來，低位保持在590元附近，惟近日跌勢轉急，並跌穿590元的支持位。形勢轉差，投資者宜關注該股稍後能否在550元有支持。

近日科技龍頭雖然累積跌幅不小，但聶振邦認為，撈底要謹慎。首先，大市走勢仍反覆，宜先觀看恒指是否能在26500有較強的支持。此外，近期華爾街科技弱勢，多少亦影響港股相關板塊的走勢。若恒指確認在26500站穩，可以考慮快手(01024)。聶振邦指快手可靈AI市場反應不俗，在內地的對手主要是豆包，但豆包所屬的字節跳動沒有上市。因此，投資者選擇不多。此外，可靈的圖片和影片生成技術成熟，未來向著微短劇方向發展，預料將吸引更多活躍用戶，發展潛力大，在68元至70元水平具備吸引力。

另外，美企Anthropic推出自動化AI工具引發市場恐慌，擔心傳統軟體商面臨毀滅性競爭，引發美國軟體股重挫。今日港股相關板塊股價亦大幅下調。聶振邦認為，如果相關AI程式完全整合文章及軟件應用，圖文及影片全面AI化，用戶只需要下載AI便可，對傳統付費的SaaS軟件確實是一大挑戰，因此該等股份今天股價急跌無可厚非，預料該板塊短期仍受壓。

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

