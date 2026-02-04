  • 會員
香港經濟 | 德勤料今年香港零售銷售增長近8%至4100億元

04/02/2026

　　德勤中國發布香港零售市場2025年回顧及2026年展望指出，受惠於中國經濟預期逐步復甦，包括中央政府刺激消費、穩定房地產市場及「反內捲」政策等措施支持，香港零售銷售今年有望上升近8%至約4100億元。

 

香港經濟 | 德勤料今年香港零售銷售增長近8%至4100億元

（柳英傑攝）

 

　　德勤中國香港消費市場業務主管合夥人鄭煥然表示，在經濟增長放緩、高息環境及全球貿易緊張局勢等宏觀因素下，香港零售業在2025年上半年面對多重挑戰。但隨著關稅影響減退及利率逐步回落，加上內地推出刺激措施、股市繼續回升、旅客消費逐步恢復，以及來自內地及國際市場的訪港人次上升，本地零售銷售於下半年展現回穩跡象，支持零售業在2026年重拾動力。

 

　　他指出，香港消費市場去年下半年復甦理想，預計2026年本地零售業將保持動力，全年零售銷售有望增長近　8%至約4100億元。受惠於人民幣走強、入境旅客增加、房地產市場回穩，加上減息推動股市上升及新股市場活躍所帶來的財富效應，消費信心料進一步回升。主要零售類別預期將帶動增長，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物有望升19%、服裝鞋履增長16%、藥物及化妝品上升11%、百貨公司增長10%。因應宏觀經濟影響一般滯後股市約六個月，下半年表現預料優於上半年，情況與2025年相似。

 

　　德勤中國預計，今年訪港旅客將繼續推動奢侈品、電子消費品、藥物及化妝品，以及餐飲等領域的消費，惟外遊消費或會抵銷部分零售增長。

 

建議政府深化拓展盛事經濟發展及補貼零售業加快數碼化轉型

 

　　香港去年舉辦多項大型精彩活動，建議香港特區政府進一步深化並拓展盛事經濟發展。

 

　　同時，善用啟德體育園及啟德郵輪碼頭舉辦更多大型旗艦活動，進一步提升香港的國際形象，並鞏固其旅遊樞紐及會展之都定位。

 

　　鄭煥然指出，IP聯乘、體驗式零售、綠色消費及情緒消費正成為零售新潮流。配合大數據驅動的個人化及會員計劃，這些策略將有助零售企業加強產品差異化，並提升與顧客的互動。同時，推動流動支付及「先買後付」選項，亦有助擴展客群和提高黏性。

 

倡政府透過補貼及稅務優惠助零售企業加快數碼化轉型

 

　　為協助零售企業加快數碼化轉型步伐，德勤中國建議香港特區政府應加強鼓勵和支持零售企業更廣泛應用人工智能於消費場景及成本管理，並透過補貼及稅務優惠等措施，強化對人工智能投資的政策支持。鄭煥然補充指，政府進一步提供支援，有助更多零售企業善用現有優惠措施，加快數碼化轉型，提升韌性，並在日益複雜的市場環境中保持競爭力。

 

市場結構性改變持續壓縮零售業利潤

 

　　德勤中國戰略與業務設計香港主管合夥人陳煒華表示，香港零售業已步入新營運格局，市場波動不再是周期性，而是結構性。需求起伏、勞動力短缺、租金上升、跨境價格透明度增加、地緣政治等因素持續壓縮利潤，單靠削減成本已難以應對。領先零售企業正積極運用人工智能，將成本效益重新投入新增長、提升顧客體驗，並釋放資金推動創新。

 

　　具體而言，零售企業可聚焦五大重點方向：價格及促銷管理、智能化庫存及供應、門店生產力、全渠道經濟效益，以及重整銷售及行政開支。通過運用人工智能及自動化，零售企業可推動跨業務範疇的智能化決策，從而提升預測準確度、改善營運效率並加強管控。

 

　　陳煒華補充指，在考慮人工智能投資時，零售企業應從長遠角度著眼，重點在於保障利潤並推動新一輪增長。展望未來，本港消費零售行業的致勝關鍵在於善用人工智能提升效益，既成為強化本地競爭力的轉型動力，亦打造未來拓展海外的策略平台，以免落後於迅速擴展能力的全球同業。

 

撰文：經濟通採訪組

 

