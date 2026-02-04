  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

風水指數 | 中信里昂風水指數：火馬年變數難料，五行產業中「金」將迎來數年最旺之勢

04/02/2026

　　中信里昂證券（CLSA）發布備受矚目的年度《風水指數》，為投資者揭示了新一年的市場玄機。該行預計預期恒指仍可善用全年火運加持之力，以一馬之遙的領先優勢圓滿收官。

 

風水指數 | 中信里昂風水指數：火馬年變數難料，五行產業中「金」將迎來數年最旺之勢

風水指數 | 中信里昂風水指數：火馬年變數難料，五行產業中「金」將迎來數年最旺之勢

 

　　報告指，土雞恒指料將在首月經歷震盪；待至初夏方可恢復元氣，緩步前行。若期盼今年獲得豐收，建議適當延後播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩健；夏季氣運轉旺，天地之間火氣充盈；然而到了7月，自然氣候中火氣過盛，再加之人為刻意擾動，二者交織，恐令運勢陡轉急下。在此期間，唯有順勢而行、敏捷求變且處變不驚，方有望逆勢突圍。

 

　　而下半年走勢恰似一場馬術盛裝舞步表演--進兩步，退一步。11月雖有明顯推進，然至12月，金氣匯入冬水，寒流通貫天地，終將澆熄火馬之焰。隨後伴隨羊的登場，土金相會，市場於翌年1月迎來最後一波衝刺。

 

五行產業中金將迎來數年最旺之勢

 

風水指數 | 中信里昂風水指數：火馬年變數難料，五行產業中「金」將迎來數年最旺之勢

 

　　各行各業方面，報告以「五行」來分辨。報告指火煉真金，金將迎來數年最旺之勢。除夏季外，全年前景向好。機械製造與建築鋼材產業走勢強勁；金融產品領域宜重點關注創新動向。同時，一向較少被提及的軍工產業與法律行業，今年亦將在星象與五行的共同加持下迎來發展契機。

 

　　而儘管今年的八字中火旺，但命局本身不算強。所幸今年木氣生發，諸火皆得添薪之勢。火屬性產業預期表現亮眼，但需警覺年末最後兩個月因水勢過盛而有所削弱。能源生產與通訊產業當得運勢加持。其他火系板塊包括珠寶、眼鏡與照明產業，亦將如火中奔馬，需求旺盛、前景向好。

 

　　但水是今年最為疲弱的五行。儘管在冬季稍有增強，並在年初和夏末之際獲得些許金氣助力，但整體依然氣衰。預計航運業在今年大部分時間將如困於無風帶般止步不前，旅遊業也可能受到拖累。在貿易相關領域，尤其是飲料、玩具等小商品貿易，乃至漁業與水產養殖等板塊，恐怕也只能勉力維持，不易有突破。

 

三煞在北，五黃在南，地產行業中數正東、東南為「大吉」

 

風水指數 | 中信里昂風水指數：火馬年變數難料，五行產業中「金」將迎來數年最旺之勢

 

　　地產行業方面，該報告根據「九宮飛星圖」判斷香港流年地產方位的「吉凶位」，報告表示今年「三煞星」在北，「五黃位」在南，而正東、東南都是「大吉」。正北今年雖有三煞與歲破兩大凶星飛臨，但幸得六白星同駐；且北方五行屬水，可增強它的金能量。務必保持此
方位靜謐潔淨，以利事業發展，尤有助於與遠方夥伴共創商機。

 

　　而東南位是九紫星主事，誰當家做主，誰就能優先獲得好處。此方位主掌和諧互利，應待天時運轉、星曜當令之際，確保所有關鍵人物各安其位。若能宵衣旰食、勤奮奮進，並輔以周全謀劃，必可財運亨通、財源廣進。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01501

瑛泰醫療

31.980

異動股

08340

紫荊國際金融

0.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

455.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,515.81
    +274.82 (+0.558%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,913.33
    -4.48 (-0.065%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,109.80
    -145.39 (-0.625%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升64.375
變動率︰+1.728%
較港股︰-1.42%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升141.141
變動率︰+1.517%
較港股︰+1.54%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌411.719
變動率︰-1.697%
較港股︰-2.02%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌550.547
變動率︰-4.422%
較港股︰-1.34%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌138.950
變動率︰-4.080%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌42.175
變動率︰-4.883%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌29.980
變動率︰-5.842%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌119.590
變動率︰-6.832%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.470
變動率︰+6.529%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌112.800
變動率︰-5.441%
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰跌83.065
變動率︰-10.083%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌209.200
變動率︰-13.593%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2026 10:31 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2026 10:31 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01501 瑛泰醫療
  • 31.980
  • 08340 紫荊國際金融
  • 0.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 455.000
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.179
  • 02865 鈞達股份
  • 45.020
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 392.400
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.740
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 92.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.730
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 558.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.960
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.500
  • 00981 中芯國際
  • 68.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 92.150
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 130.100
  • 目標︰$150.00
  • 00700 騰訊控股
  • 558.000
  • 目標︰$620.00
  • 00425 敏實集團
  • 36.560
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/02/2026 09:05  《盤前攻略》美股續挫科技股弱勢，夜期黑期低水恒指反彈力料有限

04/02/2026 09:07  【特朗普當政】聯儲局理事米蘭辭任白宮經濟顧問委員會主席，呼籲年內至少減息1厘

04/02/2026 08:31  【開市Ｇｏ】資金撤離美股科技板塊，官方闢謠增值稅傳聞，長和就港口合約展仲裁

04/02/2026 08:33  【特朗普當政】特朗普簽署撥款法案，結束美國政府部分停擺

04/02/2026 07:58  高鑫零售(06808)執董兼首席執行官李衛平失聯，曾任職盒馬，內媒傳帶走調查

04/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

04/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】法巴睇好滙控目標上150元，大華繼顯升快手目標一成三

04/02/2026 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１３，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指反彈乏力收市微升12點，騰訊跌至近半年低，信義玻璃升6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

煤炭股｜焦炭年內首度調漲疊加寒潮持續，煤炭股急升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

台北101變台灣101，綠營搶功惹非議 1新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

小作文新文章
人氣文章

威少看世界．張少威

性奴案發酵，衝擊英美政壇 1新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星韓國菜！招牌韓牛雙重奏、鹹蜆醬墨魚、魚子醬鮑魚粥，精緻韓式盛宴　
人氣文章

Travel & Dining Feature

情人節2026｜夢幻下午茶3選！浪漫銅藝雕塑、聯乘芬蘭人氣 Marimekko、日系護膚主題，綻放甜蜜午後時刻！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜44歲薛凱琪零濾鏡真實容貌曝光，容貌惹醫美質疑
人氣文章
立春養生｜調護肝氣打好全年健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療 新文章
人氣文章
立春養生｜曬太陽15分鐘舒緩肝氣鬱結，美顏猴頭菇淮山茨實雞湯推介新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 23:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/02/2026
神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區