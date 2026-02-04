風水指數 | 中信里昂風水指數：火馬年變數難料，五行產業中「金」將迎來數年最旺之勢

中信里昂證券（CLSA）發布備受矚目的年度《風水指數》，為投資者揭示了新一年的市場玄機。該行預計預期恒指仍可善用全年火運加持之力，以一馬之遙的領先優勢圓滿收官。

報告指，土雞恒指料將在首月經歷震盪；待至初夏方可恢復元氣，緩步前行。若期盼今年獲得豐收，建議適當延後播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩健；夏季氣運轉旺，天地之間火氣充盈；然而到了7月，自然氣候中火氣過盛，再加之人為刻意擾動，二者交織，恐令運勢陡轉急下。在此期間，唯有順勢而行、敏捷求變且處變不驚，方有望逆勢突圍。

而下半年走勢恰似一場馬術盛裝舞步表演--進兩步，退一步。11月雖有明顯推進，然至12月，金氣匯入冬水，寒流通貫天地，終將澆熄火馬之焰。隨後伴隨羊的登場，土金相會，市場於翌年1月迎來最後一波衝刺。

五行產業中金將迎來數年最旺之勢

各行各業方面，報告以「五行」來分辨。報告指火煉真金，金將迎來數年最旺之勢。除夏季外，全年前景向好。機械製造與建築鋼材產業走勢強勁；金融產品領域宜重點關注創新動向。同時，一向較少被提及的軍工產業與法律行業，今年亦將在星象與五行的共同加持下迎來發展契機。

而儘管今年的八字中火旺，但命局本身不算強。所幸今年木氣生發，諸火皆得添薪之勢。火屬性產業預期表現亮眼，但需警覺年末最後兩個月因水勢過盛而有所削弱。能源生產與通訊產業當得運勢加持。其他火系板塊包括珠寶、眼鏡與照明產業，亦將如火中奔馬，需求旺盛、前景向好。

但水是今年最為疲弱的五行。儘管在冬季稍有增強，並在年初和夏末之際獲得些許金氣助力，但整體依然氣衰。預計航運業在今年大部分時間將如困於無風帶般止步不前，旅遊業也可能受到拖累。在貿易相關領域，尤其是飲料、玩具等小商品貿易，乃至漁業與水產養殖等板塊，恐怕也只能勉力維持，不易有突破。

三煞在北，五黃在南，地產行業中數正東、東南為「大吉」

地產行業方面，該報告根據「九宮飛星圖」判斷香港流年地產方位的「吉凶位」，報告表示今年「三煞星」在北，「五黃位」在南，而正東、東南都是「大吉」。正北今年雖有三煞與歲破兩大凶星飛臨，但幸得六白星同駐；且北方五行屬水，可增強它的金能量。務必保持此

方位靜謐潔淨，以利事業發展，尤有助於與遠方夥伴共創商機。

而東南位是九紫星主事，誰當家做主，誰就能優先獲得好處。此方位主掌和諧互利，應待天時運轉、星曜當令之際，確保所有關鍵人物各安其位。若能宵衣旰食、勤奮奮進，並輔以周全謀劃，必可財運亨通、財源廣進。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票