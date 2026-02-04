  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

異動精選 | 官媒闢謠加稅傳聞難挽科技股弱勢，馬斯克秘訪引爆光伏股

04/02/2026

異動精選 | 官媒闢謠加稅傳聞難挽科技股弱勢，馬斯克秘訪引爆光伏股

 

異動精選 | 官媒闢謠加稅傳聞難挽科技股弱勢，馬斯克秘訪引爆光伏股

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01501

瑛泰醫療

31.980

異動股

08340

紫荊國際金融

0.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

455.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,514.39
    +273.40 (+0.555%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,910.57
    -7.24 (-0.105%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,097.99
    -157.19 (-0.676%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升64.377
變動率︰+1.728%
較港股︰-1.41%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升141.082
變動率︰+1.472%
較港股︰+1.50%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌411.729
變動率︰-1.697%
較港股︰-2.02%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌550.327
變動率︰-4.462%
較港股︰-1.38%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌139.025
變動率︰-4.028%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌42.120
變動率︰-5.007%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌29.990
變動率︰-5.810%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌119.503
變動率︰-6.900%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.475
變動率︰+6.906%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌112.535
變動率︰-5.663%
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰跌82.780
變動率︰-10.392%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌208.665
變動率︰-13.814%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2026 10:31 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2026 10:31 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01501 瑛泰醫療
  • 31.980
  • 08340 紫荊國際金融
  • 0.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 455.000
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.179
  • 02865 鈞達股份
  • 45.020
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.370
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 392.400
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.740
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 92.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.730
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 558.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.960
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.500
  • 00981 中芯國際
  • 68.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 92.150
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 130.100
  • 目標︰$150.00
  • 00700 騰訊控股
  • 558.000
  • 目標︰$620.00
  • 00425 敏實集團
  • 36.560
  • 目標︰$45.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/02/2026 09:05  《盤前攻略》美股續挫科技股弱勢，夜期黑期低水恒指反彈力料有限

04/02/2026 09:07  【特朗普當政】聯儲局理事米蘭辭任白宮經濟顧問委員會主席，呼籲年內至少減息1厘

04/02/2026 08:31  【開市Ｇｏ】資金撤離美股科技板塊，官方闢謠增值稅傳聞，長和就港口合約展仲裁

04/02/2026 08:33  【特朗普當政】特朗普簽署撥款法案，結束美國政府部分停擺

04/02/2026 07:58  高鑫零售(06808)執董兼首席執行官李衛平失聯，曾任職盒馬，內媒傳帶走調查

04/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

04/02/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】法巴睇好滙控目標上150元，大華繼顯升快手目標一成三

04/02/2026 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１３，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指反彈乏力收市微升12點，騰訊跌至近半年低，信義玻璃升6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

煤炭股｜焦炭年內首度調漲疊加寒潮持續，煤炭股急升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

新春限定日式盆菜回歸，20款高級食材炮製+芝士雜炊DIY新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜金價強勢反彈 繼續趁低吸納｜官方闢謠加稅傳聞 騰訊點部署｜Google 、Amazon 業績拆解！新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

得來不易，加添意義
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？
人氣文章

Art & Living Feature

茶文化的再創造 —— 華茶館x Cha-Tailor對談：「茶不再只是歷史的符號」
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

為何冬天總是特別餓？營養師教你4個不用忍口的飲食建議！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
柏金遜症風險｜確診前10年現4大先兆，睡眠異常行為患病率高130倍新文章
人氣文章
今期素食譜：蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！新文章
人氣文章
腸癌年輕化警示｜24歲女子忽略早期先兆，確診3期大腸癌　
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 23:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/02/2026
神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區