異動精選 | 官媒闢謠加稅傳聞難挽科技股弱勢，馬斯克秘訪引爆光伏股
04/02/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
04/02/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
延伸閱讀
04/02/2026 09:05 《盤前攻略》美股續挫科技股弱勢，夜期黑期低水恒指反彈力料有限
04/02/2026 09:07 【特朗普當政】聯儲局理事米蘭辭任白宮經濟顧問委員會主席，呼籲年內至少減息1厘
04/02/2026 08:31 【開市Ｇｏ】資金撤離美股科技板塊，官方闢謠增值稅傳聞，長和就港口合約展仲裁
04/02/2026 08:33 【特朗普當政】特朗普簽署撥款法案，結束美國政府部分停擺
04/02/2026 07:58 高鑫零售(06808)執董兼首席執行官李衛平失聯，曾任職盒馬，內媒傳帶走調查
04/02/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯
04/02/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】法巴睇好滙控目標上150元，大華繼顯升快手目標一成三
04/02/2026 16:30 《財資快訊》美電軟報７﹒８１１３，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2026 23:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事04/02/2026
神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON