恒指反彈乏力收市微升12點，騰訊跌至近半年低，信義玻璃升6%

儘管隔晚美股三大指數齊跌，亞太主要股市今日普遍造好，上證綜指收復4100點大關，惟日股回調不足1%。恒指全日走勢反覆，科技股繼續拖後腿，恒指反彈乏力，最終收升12點或不足0.1%，收報26847，主板成交超過2854億元。恒生中國企業指數收報9048，跌4點或不足0.1%。恒生科技指數收報5366，跌100點或1.8%。

騰訊(00700)旗下微信元寶紅包涉及過度營銷、誘導分享等違規行為進行打擊，經研判，微信對元寶的違規鏈接進行處置，限制其在微信內直接打開。騰訊跌4%，報558元，為自2025年8月13日以來最低。

華爾街科技股維持弱勢，其他科技股同樣走軟，阿里(09988)跌0.9%，報159.5元；百度(09888)跌3%，報137.2元；中芯(00981)跌2.4%，報68.75元；網易(09999)跌3.3%，報191.9元；嗶哩嗶哩(09626)跌3.7%，報243.6元。

美國AI初創公司Anthropic發布面向企業法務場景的效率工具，引發美股法律科技與專業出版板塊劇烈震蕩。SaaS板塊急挫，金蝶國際(00268)跌12.6%，報11.06元；微盟集團(02013)跌8.3%，報2元；中國軟件國際(00354)跌6.7%，報4.58元；匯量科技(01860)跌5.9%，報13.6元；金山軟件(03888)跌5.1%，報27.68元。

據報馬斯克團隊近期秘密走訪中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節，其中重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。光伏股有炒作，信義光能(00968)升2.6%，報3.55元；協鑫科技(03800)升2.9%，報1.08元；福萊特玻璃(06865)升1.3%，報11.34元。

內地官媒發文批評部分第三方平台利用「加速包」誤導鐵路購票消費者，旅遊平台股急挫，攜程(09961)跌6.1%，報455元，為最大跌幅恒指成份股；同程旅行(00780)跌5.7%，報22.3元。

內房板塊集體漲，藍籌潤地(01109)升5.4%，報31.94元；中海外(00688)升3.9%，報14.53元；龍湖(00960)升3.1%，報10.44元。非藍籌融創中國(01918)升8.8%，報1.24元；萬科企業(02202)升6.2%，報3.78元；越地(00123)升6.2%，報4.77元。

內地煤炭板塊爆發，神華(01088)升5.7%，報42.9元；中煤能源(01898)升8%，報11.85元；兗礦能源(01171)升10.6%，報12.44元。

信義玻璃(00868)收報10.81元，升0.6元或5.9%，為恒指最大升幅成份股。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)；騰訊成交340.31億元；阿里成交114.21億元；小米收報33.96元，跌0.64元或1.8%，成交61.53億元。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽