開市Go | 中美元首通話，美小非農遜預期，百勝中國上季多賺逾兩成

05/02/2026

要聞盤點

 

1、受晶片大廠AMD(US.AMD)發布遜色的業績指引，美股周三（4日）出現明顯的分化走勢。科技股遭大幅拋售，拖累納指及標指連跌兩日；資金轉向防守性板塊避險，推動道指逆市造好，收市升逾260點。道指收市升260.31點，或0.53%，報49501.3點；標普500指數跌35.09點，或0.51%，報6882.72點；納指跌350.61點，或1.51%，報22904.58點。中國金龍指數跌148點。日經期貨截至上午8時04分跌322點。

 

2、據新華社報導，國家主席習近平於2月4日晚與美國總統特朗普通電話，重申台灣問題為中美關係最敏感議題，並敦促美方審慎處理對台軍售事宜。

 

3、美國人力資源機構ADP數據顯示，1月私人企業新增就業崗位僅2.2萬個，遠低於市場預期的4.8萬個。

 

4、美國供應管理協會(ISM)公布，1月服務業PMI指數為53.8，與上月相同，高於市場預期的53.5。

 

5、美國總統特朗普稱，聯儲局降息幾無懸念，若沃什曾表態支持加息，則無法獲主席提名；短期利率投資者懷疑聯儲局今年降息幅度或超市場預期。

 

6、美國與伊朗將於周五在阿曼進行核談判，特朗普向伊朗最高領袖發出最新警告。

 

7、西班牙首相桑切斯據報計劃4月中旬訪華，以加強雙邊經貿關係。

 

8、中國A股上市公司今年初補繳稅款持續增加，此監管動向若繼續強化，或影響市場情緒。

 

9、港交所(00388)行政總裁陳翊庭指出，現有逾400家公司等待上市，企業需求強勁且全球投資者追求多元化，故無憂上市積壓問題。

 

10、資金持續流出軟件類股份，英偉達行政總裁黃仁勳表示，人工智能導致拋售浪潮為「世上最無道理之事」。

 

11、納斯達克擬於SpaceX等大型IPO前引入新「快速納入」規定，准許新股上市交易滿15日後加入納斯達克100指數。

 

12、沃爾核材(09981)(深:002130)和內地提供產業級人工智能解決方案商-海致科技集團(02706)今日（5日）至下周二（10日）招股，預期於下周五（13日）掛牌。前者計劃每股作價20.09元，集資最高達28.12億元。每手200股，入場費4058.53元。後者每股招股價介乎25.6元至28元，集資最多7.85億元，一手200股，入場費約5656.48元。

 

