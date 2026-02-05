AI | Alphabet季績勝預期，惟今年開支高達1850億美元遠超預期

谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)於周三（4日）美股收市後公布2025年第四季業績，核心盈利與收入均優於市場預期。

然而，市場焦點落在公司對2026年極其進取的投資計劃，預告全年資本開支或高達1850億美元，遠超分析員估計，引發投資者對AI基建投入成本的關注。

Alphabet第四季每股盈利報2.82美元，優於市場預期的2.61美元 ；期內經營收入錄得1138.3億美元，按年增長穩健，亦勝過分析員預估的1114.3億美元。業績主要受惠於搜尋引擎廣告業務回暖及Google Cloud雲端業務在AI需求帶動下的強勁增長。

大幅支出鞏固AI領先地位

儘管業績對辦，Alphabet披露的資本開支計劃卻令市場嘩然。公司預計2026年全年資本開支將介乎1750億至1850億美元，此數字不僅較2025年全年的約910億至930億美元水平翻倍，更遠超華爾街分析員普遍預期的1195億美元。

管理層在電話會議中強調，大幅增加支出是為了鞏固在AI領域的領先地位，資金將主要用於採購高性能AI晶片及擴建數據中心。

受鉅額支出指引影響，Alphabet股價在周三盤後延長交易時段表現反覆，一度急挫逾6%，隨後倒升逾2%。市場分析指，投資者正權衡高昂的AI投入與未來變現能力之間的風險回報。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票