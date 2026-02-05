盤前攻略｜美科技股續遭拋納指標指兩連跌，中概股弱勢黑期跌恒指料低開

受晶片大廠AMD(US.AMD)發布遜色的業績指引，美股隔晚出現明顯的分化走勢。科技股遭大幅拋售，拖累納指及標指連跌兩日；資金轉向防守性板塊避險，推動道指逆市造好，收市升逾260點。另外，有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，1月美國私人企業新增職位2.2萬個，增幅明顯低於市場預期的4.8萬個，顯示美國勞動力市場疲弱。道指收市升260點，或0.53％，報49501點；標普500指數跌35點，或0.51％，報6882點；納指跌350點，或1.51％，報22904點。

*百勝中國績後升近半成，港股ADR低走*

反映中概股表現的金龍指數跌2.0％。阿里巴巴跌2.75%，報159.14美元；京東跌1.74％，報27.55美元；百度跌4.77％，報137.95美元；百勝中國績後升4.73％，報53.14美元；嗶哩嗶哩跌6.56％，報29.75美元，網易跌5.41％，報121.41美元，攜程跌5.10％，報57.39美元。

恒指夜期跌117點，報26732。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低2.04％，折合90.3港元；長和(00001)ADR較港股低1.66％，折合64.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.05％，折合552.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.22％，折合33.5港元；港交所(00388)ADR較港股低1.45％，折合414.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.50％，折合139.7港元。

好友進取26400區間持倉過千張，熊證持倉水平較低

目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26615，跌220點，恒指料低開逾200點。參考牛熊證街貨圖，恒指連日調整後，熊證數量增多，牛熊證街貨比例為73.3％至26.7％。熊證重貨區維持於28300點至28399點區間，有664張對應期指張數，最多新增區域維持於27300點至27399點區間，有568張對應期指張數，但熊證區域各百點區間持倉普遍較少，料未造成上攻動力。牛證重貨區維持在26300點至26399點區間，有1326張對應期指張數，部分好友激進，最多新增區域上移至26400點至26499點區間，有1009張對應期指張數。恒指連續三個交易日在26500點附近覓得支持，料恒指在外圍走弱的情況下，繼續於現水平整固。

