輕鬆護老
英皇娛樂酒店(00296)撬酒店大堂「黃金大道」金磚出售套現9970萬元

05/02/2026

英皇娛樂酒店撬酒店大堂「黃金大道」金磚出售套現9970萬元

 

 

　　金價愈炒愈熱，最近更曾升超5000美元癲價，此時有網民發現英皇娛樂酒店(00296)旗下澳門酒店大廳「黃金大道」突然消失，酒店當時回覆指與金價無關，只是酒店內部裝修，但最終不認不認還須認，英皇娛樂酒店在上市公司通告揭盅，宣布以9970萬元出售合共重79公斤之多塊金磚予賀利氏金屬香港，料收益9020萬元。

 

　　英皇娛樂酒店指出，在過去20年來，為了於澳門英皇娛樂酒店內的賭場營造奢華輝煌的氛圍以提升品牌形象，將該貴金屬(即多塊金磚)鋪滿其酒店大堂地面的主要通道區域，並吸引了大量人流。自終止其博彩業務營運後，該公司積極籌劃其他娛樂及休閒設施，以提升整體服務體驗並擴闊收入基礎。鑑於相關區域擬進行翻新及重新布局，該貴金屬原作為酒店室內設計及陳設的一部份，已不再與酒店未來的主題相關。

 

　　鑑於當前的市場狀況以及該貴金屬的市場價格目前處於高位水平，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使集團未來能夠節省與該貴金屬相關的保安及保險費用。有關金磚於2025年9月30日按成本入賬被列為物業、廠房及設備，有關貴金屬的賬面值約為940萬元，換言之勁賺超過9倍。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回財經熱話

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
