鋰業股 | 天齊擬配股兼發CB，疊加內地碳酸鋰價大跌，天齊贛鋒跌跌不休未宜沾手？

05/02/2026

　　天齊鋰業(09696)(深:002466)近日宣布配股兼發行可換股債券(CB)，共籌58億元，主要用作鋰業戰略發展，加上貴金屬價格近日極為波動，內地碳酸鋰期貨今早(5日)再跌逾一成，令天齊與內地另一鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)股價持續向下，其中天齊因昨日(4日)停牌，今早補跌插逾一成，跌穿所有平均線，看來暫未宜沾手。

 

鋰業股 | 天齊擬配股兼發CB共籌58億元，

（截自天齊鋰業網頁）

 

天齊配股兼發CB共籌58億元　主要用作鋰業戰略發展

 

　　天齊鋰業公布，有關早前披露配售新H股及建議同步發行於2027年到期的美元結算零息可換股債券集資逾58億元，與配售代理及經辦人分訂經修訂及重列配售和重列認購協議，其中可換股債券的每股H股轉換價由49.56元調高4.6%，至51.85元，較停牌收報49.5元溢價4.74%。

 

　　集團指，2027年可換股債券本金總額26億元人民幣維持不變，若悉數行使轉換，涉發行5648.2萬股新股，計及所發新股，佔擴大後股本約3.2%。至於配股方面，此前天齊鋰業公布與配售代理訂立配售協議，以每股45.05元配售6505萬股新股，集資約29.3億元，每股作價較公布前一天(3日)收市價49.5元折讓約9%，新股佔擴大後股本約3.81%。集團指，擬將集資所得總款項淨額80%用作在鋰行業的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本開支，以及併購優質鋰礦資產，20%用於一般營運資金。

 

天齊擬擇機處置中創新航和SQM部分股權　以提高資產流動性

 

　　另外，天齊鋰業昨日午間公告稱，為提高公司資產流動性及使用效率，更好滿足公司經營、發展的資金需求，擬擇機對參股公司中創新航(03931)和SQM部分股權進行處置。公告顯示，天齊鋰業擬擇機處置持有的中創新航股份數量合計不超過2021.72萬股(佔中創新航股份總數的比例不超過1.14%)，擬擇機處置持有的SQM的A類股數量合計不超過356.597萬股(佔SQM股份總數的比例不超過1.25%)。

 

　　天齊鋰業自2025年12月26日起已處置通過全資子公司天齊鋰業香港持有SQM的B類股74.85萬股，佔SQM股份總數的0.29%。截至公告披露日，公司通過全資子公司天齊智利持有SQM的A類股6255.66萬股，佔其股份總數的21.90%；公司不再持有SQM的B類股。

 

摩通：天齊完成配股及發CB後併購可能性增　惟需關注潛在股權稀釋

 

　　摩通發表研報指，天齊鋰業宣布計劃配售新H股，同時發行零息可換股債券。此次股權配售預計將導致擴大後股本稀釋約3.7%至3.8%，而可換股債券若全數轉換，則將帶來額外2.9%至3.2%的稀釋。摩通認為，天齊在完成可換股債券及股權配售後，進行併購交易的可能性正在增加，但合計潛在稀釋超過6%的幅度仍值得關注，並可能在短期内對股價造成一定壓力，而且鋰及其他基礎材料公司透過發行可換股債券/配股籌集資金的可能性將會持續。

 

　　展望未來，摩通認為，天齊有望受益於儲能系統驅動的鋰需求持續增長，但庫存管理及礦場進一步增產或復產的時機仍存在潛在風險，這些風險可能會影響營運績效和市場定價。摩通予天齊A股目標價56元人民幣，基於預測2026年2倍市淨率的目標估值，H股目標價52港元，均予「中性」評級。

 

碳酸鋰期貨跌至13萬人幣　分析：因廣期所加強監管兼金銀等暴跌

 

鋰業股 | 天齊擬配股兼發CB，疊加內地碳酸鋰價大跌，天齊贛鋒跌跌不休未宜沾手？

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

 

　　值得留意，近期內地碳酸鋰價格劇烈波動。1月末至今，碳酸鋰價格持續下降，從接近18萬元(人民幣，下同)/噸降至15萬元/噸以下。2026年以來，碳酸鋰價格已經歷兩波大漲大跌，永杉鋰業(滬:603399)有關人士指，這是受到期貨市場波動大的影響，資本炒作導致期貨暴漲暴跌，而產業鏈受到的影響其實沒有外界想像中那麼大。

 

　　回到1月中旬，在碳酸鋰期貨價格向19萬元/噸猛衝的過程中，廣州期貨交易所密集出台「降溫」政策，包括上調碳酸鋰交易手續費、控制交易限額、上調保證金比例等舉措。飛思財經總經理石金鵬表示，廣期所連續出台了提高保證金、限制持倉及核查關聯交易等調控政策，金、銀和原油等資產價格暴跌與碳酸鋰市場形成共振，這些因素共同造成了碳酸鋰期貨價格跌至13萬元/噸左右。

 

　　上海鋼聯新能源事業部鋰業分析師李攀表示，近期碳酸鋰價格大跌主要受到貴金屬和基本金屬的聯動影響，宏觀氛圍偏弱，對碳酸鋰市場形成跨市場傳導效應。同時，在1月末及春節假期臨近之際，資金在強監管下的避險需求上升，交易心態更為謹慎。廣期所近期加強市場監管，對涉嫌違規的客戶採取限制開倉等措施，有效遏制了投機情緒。展望後市，李攀認為，從供需平衡表來看，2026年上半年，碳酸鋰市場將持續處於去庫狀態。隨著春節假期結束生產恢復，下游低庫存企業可能開啟節後集中補庫，時間窗口集中在節前兩周至節後一周。若貿易商庫存順利去化，疊加鋰鹽廠捂貨惜售策略，碳酸鋰價格在短期震盪後有較大概率重回上漲通道。

 

麥嘉嘉：碳酸鋰價短期不確定性大　天齊贛鋒暫未宜沾手

 

鋰業股 | 天齊擬配股兼發CB，疊加內地碳酸鋰價大跌，天齊贛鋒跌跌不休未宜沾手？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，國際金價、銀價或大宗商品近日都出現過山車式調整，會帶動整個有色板塊風險偏好明顯降溫，亦解釋了鋰業股為何有那麼大幅度調整，這屬於傳導性，由貴金屬價格波動傳導至鋰價。現時內地碳酸鋰價格正受貴金屬及基本金屬的聯動影響，令碳酸鋰市場形成一個跨市場的傳導效應，加上廣期所近期加強市場監管，或會對涉嫌違規客戶採取限制開倉措施，明顯壓抑投機情緒，所以碳酸鋰價格調整得又快又急，由於價格陷於震盪，短期不確定性大。近期天齊及贛鋒亦繼續調整，尤其天齊的智利資產問題及其集資動作，目前仍需要時間消化，料後續股價仍會反覆向下試低位。

 

　　麥嘉嘉強調，近期鋰價跌得快，雖然中線仍料鋰業會受儲能行業所帶動，但由於內地近期對鋰價趨向謹慎，天齊及贛鋒未必適合於現價買入，可能要等更明確的企穩訊號出現，即見到鋰價稍為企穩，但短線似乎未見企穩跡象，在現時有些拆倉及去槓桿情況下，價格仍處急速調整階段，技術上仍反覆向下，跌幅也很視乎監管措施或執行會否進一步加強，這較難預測，目前應以謹慎為主。

 

　　天齊鋰業半日跌12.77%收報43.18元，成交4.14億元；贛鋒鋰業跌7.77%報55.2元，成交7.33億元。其他相關股亦普遍下挫，中創新航跌4.89%報24.5元，寧德時代(03750)跌3.48%報485元，龍蟠科技(02465)跌3.48%報11.1元。

 

鋰業股 | 天齊擬配股兼發CB共籌58億元，

 

鋰業股 | 天齊擬配股兼發CB共籌58億元，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

