異動股 | 百勝中國飆8%，上季多賺24%，派息29美仙

05/02/2026

異動股 | 百勝中國飆8%，上季多賺24%，派息29美仙

 

 

　　百勝中國(09987)現價升8%，報423.6元，該股成交約44萬股，涉資1.83億元。

 

　　百勝中國公布，截至去年12月31日止第四季淨利潤1.4億美元，升24%，每股盈利40美仙，派季度股息每股29美仙。該集團預計今年將淨新增超過1900家門店，今年內目標門店總數超過2萬家，即淨新增門店超過1900家，並計劃於2030年門店超過3萬家。

 

淨新增587門店創四季度新高

 

　　該集團第四季度總收入增長9%至28億美元，不計及外幣換算影響則升7%，系統銷售額增長7%，同店銷售額增長3%，連續第三個季度增長。同店交易量增長4%，連續第12個季度增長。期內淨新增門店創四季度新高，達587家，其中淨新增加盟店佔比36%。

 

去年全年淨利潤升2%

 

　　該集團指，截至去年12月31日止年度淨利潤約9.29億美元，升2%，不計及外幣換算影響，系統銷售額同比增長4%，同店銷售額增長1%。總收入增長4%至118億美元，去年淨新增門店1706家，其中淨新增加盟店佔比31%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？

