港股 | 午市前瞻 | 恒指區間上落26400初見支持 內地消費降級利好百勝中國

隔夜華爾街科技股續受拋售，晶片龍頭英偉達連跌四天，超微半導體(AMD)業績指引未符市場預期股價急瀉，納指連跌第二日。亞太股市全線跌，韓股挫近4%，A股兩市跌逾1%。恒指低開220點後走勢反覆向下，最多曾跌逾400點，半日收報26506，跌340點或1.3%，主板成交近1683億元。恒生中國企業指數報8960，跌87點或1%。恒生科技指數報5304，跌62點或1.2%。

（Shutterstock圖片）

溫鋼城：恒指短線料於26400點至27200點之間上落

恒指今日低開逾兩百點，反覆向下觸及26410點後收窄跌幅，於26500關口窄幅爭持，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指近期處於跌多升少格局，是次回調屬於預期之內。若恒指沒有明顯跌破26400點的話，該位置可作為短期支持，再下方的支持位位於五十天線（約26200）點，沒有貨的投資者可於26400點水平部署，短線在26400點至27200點之間上落。

納指及標指連續兩個交易日走弱，資金拋售科技股轉向部署傳統板塊和防守性板塊，連累港股相關的科技股受壓。溫鋼城指出，考慮到美股科技股估值高，數據中心盈利前景未明朗，預期華爾街科技股受壓的情況將在本月維持，短期內港股科技股出現調整是必然的情況，預期騰訊(00700)將在530元至592元之間上落，至於阿里(09988)留意155元的支持力度，不跌穿153元可繼續持有，若失守，可能將測試142元。中長線而言，阿里具有平頭哥上市憧憬，全年可上望200元。

百勝中國有望維持中單位數盈利增長

百勝中國(09987)公布，截至去年12月31日止第四季淨利潤1.4億美元，升24%，每股盈利40美仙，優於預期的37美仙，派季度股息每股29美仙，按年升21%。集團預計今年將淨新增超過1900家門店，今年內目標門店總數超過2萬家，即淨新增門店超過1900家，並計劃於2030年門店超過3萬家。

溫鋼城表示，百勝中國業績表現不錯，公司大舉擴張亦正正反映管理層看到清晰的盈利增長潛力與市場需求支撐，相信公司有望維持中低單位數的盈利增長及同店銷售增長。他進一步分析指，內地消費模式顯現出追求性價比的趨勢，過往商務宴請等高端消費有所收斂，民眾日常外食轉向更為節儉，此種「消費降級」的氛圍反而對百勝中國快餐品牌有利。而且，百勝中國亦推出融入如川味等本土口味的產品，貼近本地市場。

對於股價走勢，溫鋼城表示，百勝中國今日突破多個高位，短線上方關注450元，中長線有較大機會挑戰490元。若有意買入的投資者可分兩注買入，第一注於現價買入，第二注可待股價回落至400下方買入。

百勝中國股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇