etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

百勝中國績優值得跟進？

05/02/2026

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=uErAtOKYW4Y

 

 

異動股

異動股

06883

穎通控股

2.050

異動股

01797

東方甄選

31.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

452.600

即時重點新聞

05/02/2026 16:13  恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升

05/02/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交縮量一成

05/02/2026 14:10  中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目

05/02/2026 13:33  《異動股》美高梅午後復牌升3%，上季經調整EBITDAR增三成，全年增一成

05/02/2026 13:38  《異動股》腦動極光飆近13%，與絲路之舟訂戰略合作協議共推數字健康產業

05/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…

新聞>財經熱話

異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌新文章
新聞>財經熱話

恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升新文章
新聞>財經熱話

中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目新文章
熱話 Feature

玩樂假期

英倫出走日記．Cally

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

電影寓言．朱相楠

「世」界味覺之旅．Saii Lee

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

