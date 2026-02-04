  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

新華社澄清遊戲金融業加增值稅不實，騰訊點跟進？

04/02/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://youtube.com/live/0XyHRzPCOIQ

 

 

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06883

穎通控股

2.050

異動股

01797

東方甄選

31.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

452.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06883 穎通控股
  • 2.050
  • 01797 東方甄選
  • 31.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 452.600
  • 00322 康師傅控股
  • 12.710
  • 02629 MIRXES-B
  • 27.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.310
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 437.200
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.780
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 86.500
  • 目標︰$100.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 00700 騰訊控股
  • 558.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 242.400
報章貼士
  • 03759 康龍化成
  • 20.880
  • 目標︰$27.00
  • 00382 中滙集團
  • 1.520
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 89.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2026 16:13  恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升

05/02/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交縮量一成

05/02/2026 14:10  中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目

05/02/2026 13:33  《異動股》美高梅午後復牌升3%，上季經調整EBITDAR增三成，全年增一成

05/02/2026 13:38  《異動股》腦動極光飆近13%，與絲路之舟訂戰略合作協議共推數字健康產業

05/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式 新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜AI概念戰略大爆發！｜遊戲股重創都關內地上調增值稅事？｜電訊三巨頭現價可部署？
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

AI驅動智慧管理 重塑知識管理與創新轉型新篇章新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環全新北京過江龍地中海餐廳！星級主廚玩味香料：炭烤黑毛豬架骨排、生牛肉他他配油封蛋黃
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！新文章
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Clarins 全新賦活精華粉底液：抗老、透亮、美肌！2：1黃金比例養膚超有感 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
今期素食譜：蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！
人氣文章
立春養生｜曬太陽15分鐘舒緩肝氣鬱結，美顏猴頭菇淮山茨實雞湯推介新文章
人氣文章
選擇軟餐四大貼士：30秒測出合格質感，研究指預先包裝軟餐有助減輕照顧壓力
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/02/2026
異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區