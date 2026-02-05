異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌
05/02/2026
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
延伸閱讀
05/02/2026 17:02 《盤後部署》北水爆買250億元低撈港股，美高梅許可費升亦無礙前景預期
05/02/2026 18:12 【企業盈喜】蔚來(09866)料首錄季度盈利，上季轉錄經調整經營利潤最多12億元人民幣
05/02/2026 17:11 美團(03690)收購內地生鮮電商企業「叮咚」附屬公司，初始代價7.17億美元
05/02/2026 16:21 金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣
05/02/2026 14:10 中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目
05/02/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近２５０億元，買騰訊沽長飛光纖光纜
05/02/2026 08:56 【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標
05/02/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 01:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON