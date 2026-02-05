  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌

05/02/2026

異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌

 

異動精選 | 百勝中國績優股價急升，金價回落金礦股全線跌

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06883

穎通控股

2.050

異動股

01797

東方甄選

31.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

452.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,099.61
    -401.69 (-0.811%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,821.38
    -61.34 (-0.891%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,671.59
    -232.99 (-1.017%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升126.492
變動率︰+2.990%
較港股︰-0.24%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌87.267
變動率︰-2.472%
較港股︰-1.28%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌135.727
變動率︰-2.852%
較港股︰-2.00%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.868
變動率︰-5.201%
較港股︰-10.10%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升55.200
變動率︰+3.877%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升23.525
變動率︰+3.225%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升30.700
變動率︰+3.193%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.360
變動率︰+2.691%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌224.375
變動率︰-3.698%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.410
變動率︰-4.088%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌138.149
變動率︰-7.214%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌153.190
變動率︰-9.151%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/02/2026 12:25 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/02/2026 12:25 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06883 穎通控股
  • 2.050
  • 01797 東方甄選
  • 31.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 452.600
  • 00322 康師傅控股
  • 12.710
  • 02629 MIRXES-B
  • 27.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.310
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 437.200
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.780
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 86.500
  • 目標︰$100.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 00700 騰訊控股
  • 558.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 242.400
報章貼士
  • 03759 康龍化成
  • 20.880
  • 目標︰$27.00
  • 00382 中滙集團
  • 1.520
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 89.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2026 17:02  《盤後部署》北水爆買250億元低撈港股，美高梅許可費升亦無礙前景預期

05/02/2026 18:12  【企業盈喜】蔚來(09866)料首錄季度盈利，上季轉錄經調整經營利潤最多12億元人民幣

05/02/2026 17:11  美團(03690)收購內地生鮮電商企業「叮咚」附屬公司，初始代價7.17億美元

05/02/2026 16:21  金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣

05/02/2026 14:10  中國據報正準備就巴拿馬港口裁定採取反制措施，或影響中資潛在投資項目

05/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２５０億元，買騰訊沽長飛光纖光纜

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 失守7.2萬美元創15個月低，相關ETF齊破底可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

《穿PRADA的惡魔2》回歸，梅麗史翠普迎紙媒危機，安妮夏菲維再遇女魔頭救亡新文章
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱成功領導力︰珍惜奮不顧身隊友＋建立信任＋提升團隊凝聚力
人氣文章

辦公室日常 Feature

屈臣氏視像醫生新增「夜診服務」：最快3分鐘有得睇！最快4小時送藥上門新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

檸檬+橄欖油！IVE張員瑛愛用的Oil Shot美容法，為何成為養生新潮流？ 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

為何冬天總是特別餓？營養師教你4個不用忍口的飲食建議！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
人氣文章
名人保養 │ 59歲關秀媚復出分享近況，公開舊照樣貌差異顯著
人氣文章
印度病毒｜泰國果蝠驗出強毒性「尼帕病毒」 曼谷布吉3大機場收緊入境檢疫【附傳播途徑及感染徵狀】
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 01:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/02/2026
神州經脈 | 字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區