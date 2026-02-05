恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升

隔夜華爾街科技股續受拋售，晶片龍頭英偉達連跌四天，超微半導體(AMD)業績指引未符市場預期股價急瀉，納指連跌第二日。亞太股市普遍下跌，港股先跌後回穩，恒指低開220點後，早段走勢反覆向下，最多曾跌逾400點。午後重磅科技股掉頭向上，帶動恒指收復早段失地，恒指收報26885，升37點或0.1%，主板成交逾3151億元。北水淨流入增至249.8億元，恒生中國企業指數收報9093，升44點或0.5%。恒生科技指數收報5406，升39點或0.7%。

科技股先跌後回穩，騰訊(00700)股價見半年低後反彈，收市微升0.2%，報559元；阿里(09988)升不足0.1%，報159.6元；快手(01024)跌0.2%，報73元。

百度(9888)批准50億美元新股份回購，預告今年首派息，百度股價反覆收升2.7%，報140.9元。

百勝中國(09987)去年第四季淨利升24%派息0.29美元，今年目標門店超2萬家。百勝中國升11.4%，報437.2元。

天齊鋰業(09696)換股債轉換價上調4.6%至51.85元，今早復牌。天齊鋰業跌13.3%，報42.9元。

美高梅中國(02282)上季經調整EBITDAR錄得3.32億美元，按年增長30.46%。全年經調整EBITDAR錄得12.03億美元，按年增長10.68%。美高梅午後復牌，收升3.1%，報13.32元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)；騰訊成交434.61億元；阿里成交140.68億元；小米收報34.92元，升0.96元或2.8%，成交69.97億元。

恒指兩大升幅股份依次為海底撈(06862)及聯想集團(00992)；海底撈收報17.04元，升0.66元或4%，成交7.75億元；聯想集團收報9.31元，升0.33元或3.7%，成交11.54億元。

恒指兩大跌幅股份依次為紫金(02899)及新東方(09901)；紫金收報39.66元，跌1.98元或4.8%，成交35億元；新東方收報49.26元，跌1.59元或3.1%，成交3.47億元。

撰文：經濟通市場組

