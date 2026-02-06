  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

開市Go | 美勞動力數據疲軟，亞馬遜AI開支遠超預期，蔚來首次季度盈利

06/02/2026

要聞盤點

 

1、受科技股拋售潮及勞動力市場數據疲弱拖累，美股周四（5日）顯著受壓，三大指數全線向下。道指收市重挫近600點，納指與標指數連跌三個交易日，其中標指數更全數蒸發2026年以來的累計升幅。市場避險情緒升溫，虛擬貨幣與貴金屬市場亦現恐慌性拋售，比特幣與白銀價格雙雙插水。道指收市跌592.58點，或1.2%，報48908.72點；標普500指數跌84.32點，或1.23%，報6798.4點；納指跌363.99點，或1.59%，報22540.59點。中國金龍指數升67點。日經期貨截至上午8時12分跌777點。

 

2、美國勞工統計局公布JOLTS數據，12月職位空缺跌至654.2萬，低於預期720萬，創2020年9月新低。

 

3、美國上周新領失業救濟人數升至23.1萬，高於預期21.2萬。

 

4、美國財政部長貝森特指對於沃什任聯儲局主席後是否會因為不肯降息而被起訴，將由美國總統特朗普決定。

 

5、歐洲央行維持利率不變，行長拉加德淡化歐元升值影響，重申通脹處於理想的位置。

 

6、英國央行5比4票維持利率，立場較預期鴿派，行長貝利似乎認同市場對3月降息概率為50%的預期。

 

7、愛潑斯坦醜聞令英國首相施紀賢執政危機再起，英鎊重創。

 

8、特朗普稱日本首相高市早苗3月19日訪白宮，支持其領導的執政聯盟周日勝出。日媒料自民黨在眾議院選舉中贏得遠超多數的300個席位。

 

9、中國擬提升境外人員公共服務便利，支持更多海外電子錢包境內使用。

 

10、中國工信部平台發布預警，提醒防範OpenClaw開源AI智能體安全風險。

 

11、港交所2026年1月IPO集資393億元，較去年同期大增555%。

 

開市Go | 美勞動力數據疲軟，亞馬遜AI開支遠超預期，蔚來首次季度盈利

 

開市Go | 美勞動力數據疲軟，亞馬遜AI開支遠超預期，蔚來首次季度盈利

 

開市Go | 美勞動力數據疲軟，亞馬遜AI開支遠超預期，蔚來首次季度盈利

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

35.180

異動股

02205

康橋悅生活

1.110

異動股

02628

中國人壽

33.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.180
  • 02205 康橋悅生活
  • 1.110
  • 02628 中國人壽
  • 33.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.100
  • 01299 友邦保險
  • 83.500
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.570
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.180
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 430.600
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 547.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 243.200
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.400
報章貼士
  • 03288 海天味業
  • 32.800
  • 目標︰$35.00
  • 09896 名創優品
  • 36.760
  • 目標︰$45.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.600
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2026 18:35  《盤後部署》港股再跌逾300點惟北水照撐，蔚來轉虧利好可短炒

06/02/2026 17:25  快手遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

06/02/2026 16:17  恒指全日跌幅收窄至325點收報26559，內需及三桶油抗跌，環球資產顛簸港股全周挫3%

06/02/2026 17:10  【地皮截標】地政總署︰牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書

06/02/2026 15:45  【好息必睇】美國減息趨勢料維持，專家醒你高息ETF投資秘訣

06/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

06/02/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

06/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 英皇酒店「此地無金」落袋近億，信風水命理定信金價見頂？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡新文章
人氣文章

娛樂

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，重現1984年廣告燒傷頭一幕新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

資金流向甚麼？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

2026馬年開運手袋4選！LOEWE Amazona 經典變奏、Valentino 復古精緻提花、Delvaux 俏皮水桶袋 新文章
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Clarins 全新賦活精華粉底液：抗老、透亮、美肌！2：1黃金比例養膚超有感
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜29歲女歌手Kylie C宣布停工，曾患突發性失聰左耳聽力永久受損
人氣文章
立春養生｜曬太陽15分鐘舒緩肝氣鬱結，美顏猴頭菇淮山茨實雞湯推介
人氣文章
柏金遜症風險｜確診前10年現4大先兆，睡眠異常行為患病率高130倍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 19:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/02/2026
運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區