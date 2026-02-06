開市Go | 美勞動力數據疲軟，亞馬遜AI開支遠超預期，蔚來首次季度盈利

要聞盤點

1、受科技股拋售潮及勞動力市場數據疲弱拖累，美股周四（5日）顯著受壓，三大指數全線向下。道指收市重挫近600點，納指與標指數連跌三個交易日，其中標指數更全數蒸發2026年以來的累計升幅。市場避險情緒升溫，虛擬貨幣與貴金屬市場亦現恐慌性拋售，比特幣與白銀價格雙雙插水。道指收市跌592.58點，或1.2%，報48908.72點；標普500指數跌84.32點，或1.23%，報6798.4點；納指跌363.99點，或1.59%，報22540.59點。中國金龍指數升67點。日經期貨截至上午8時12分跌777點。

2、美國勞工統計局公布JOLTS數據，12月職位空缺跌至654.2萬，低於預期720萬，創2020年9月新低。

3、美國上周新領失業救濟人數升至23.1萬，高於預期21.2萬。

4、美國財政部長貝森特指對於沃什任聯儲局主席後是否會因為不肯降息而被起訴，將由美國總統特朗普決定。

5、歐洲央行維持利率不變，行長拉加德淡化歐元升值影響，重申通脹處於理想的位置。

6、英國央行5比4票維持利率，立場較預期鴿派，行長貝利似乎認同市場對3月降息概率為50%的預期。

7、愛潑斯坦醜聞令英國首相施紀賢執政危機再起，英鎊重創。

8、特朗普稱日本首相高市早苗3月19日訪白宮，支持其領導的執政聯盟周日勝出。日媒料自民黨在眾議院選舉中贏得遠超多數的300個席位。

9、中國擬提升境外人員公共服務便利，支持更多海外電子錢包境內使用。

10、中國工信部平台發布預警，提醒防範OpenClaw開源AI智能體安全風險。

11、港交所2026年1月IPO集資393億元，較去年同期大增555%。

