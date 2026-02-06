異動股｜友邦挫半成渣打跌3％，美股銀價比特幣急瀉觸發環球資產風暴

受累環球資產急跌，具國際元素的金融股均下挫，友邦(01299)現價跌5.1％，報83.85元；渣打(02888)跌3.2％，報194.8元；滙控(00005)跌3.2%，報134元；中銀香港(02388)跌1.6％，報41.06元。

（Shutterstock圖片）

隔夜美國科技股跌勢未止，微軟(US.MSFT)急挫5％，於收市後公布業績的亞馬遜(US.AMZN)跌4.4％，特斯拉(US.TSLA)跌2.2％，英偉達(US.NVDA)續跌1.3％。高通(US.QCOM)上財季業績勝預期惟指引遜色，股價跌8.5％，美股三大指數全線跌。

貴金屬再度逾壓，隔夜紐約時段，現貨銀價插水最多18.1％，每盎斯低見斯72.208美元，現貨金價曾跌3.5％至每盎斯4790.01美元。比特幣低位跌至62353美元，跌幅達到15.2％，至少為2024年11月以來低位。

現時，恒生指數報26367，跌517點或跌1.9％，主板成交近349億元。國企指數報8953，跌140點或跌1.5％。恒生科技指數報5309，跌96點或跌1.8％。

撰文：經濟通市場組

