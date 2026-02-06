  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

異動股｜友邦挫半成渣打跌3％，美股銀價比特幣急瀉觸發環球資產風暴

06/02/2026

　　受累環球資產急跌，具國際元素的金融股均下挫，友邦(01299)現價跌5.1％，報83.85元；渣打(02888)跌3.2％，報194.8元；滙控(00005)跌3.2%，報134元；中銀香港(02388)跌1.6％，報41.06元。

 

異動股｜友邦挫半成渣打跌3％，美股銀價比特幣急瀉觸發環球資產風暴

（Shutterstock圖片）

 

　　隔夜美國科技股跌勢未止，微軟(US.MSFT)急挫5％，於收市後公布業績的亞馬遜(US.AMZN)跌4.4％，特斯拉(US.TSLA)跌2.2％，英偉達(US.NVDA)續跌1.3％。高通(US.QCOM)上財季業績勝預期惟指引遜色，股價跌8.5％，美股三大指數全線跌。

 

　　貴金屬再度逾壓，隔夜紐約時段，現貨銀價插水最多18.1％，每盎斯低見斯72.208美元，現貨金價曾跌3.5％至每盎斯4790.01美元。比特幣低位跌至62353美元，跌幅達到15.2％，至少為2024年11月以來低位。

 

　　現時，恒生指數報26367，跌517點或跌1.9％，主板成交近349億元。國企指數報8953，跌140點或跌1.5％。恒生科技指數報5309，跌96點或跌1.8％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

35.180

異動股

02205

康橋悅生活

1.110

異動股

02628

中國人壽

33.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.180
  • 02205 康橋悅生活
  • 1.110
  • 02628 中國人壽
  • 33.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.100
  • 01299 友邦保險
  • 83.500
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.570
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.180
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 430.600
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 547.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 243.200
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.400
報章貼士
  • 03288 海天味業
  • 32.800
  • 目標︰$35.00
  • 09896 名創優品
  • 36.760
  • 目標︰$45.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.600
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2026 18:35  《盤後部署》港股再跌逾300點惟北水照撐，蔚來轉虧利好可短炒

06/02/2026 17:25  快手遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

06/02/2026 16:17  恒指全日跌幅收窄至325點收報26559，內需及三桶油抗跌，環球資產顛簸港股全周挫3%

06/02/2026 17:10  【地皮截標】地政總署︰牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書

06/02/2026 15:45  【好息必睇】美國減息趨勢料維持，專家醒你高息ETF投資秘訣

06/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

06/02/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

06/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 英皇酒店「此地無金」落袋近億，信風水命理定信金價見頂？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜拆解百勝中國業績｜泡泡瑪特逆市跑出 ！｜騰訊咩事弱成咁呢？新文章
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場必學｜學懂3個職場說話技巧，助你跑贏好多人 新文章
人氣文章

玩樂假期

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10乘坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？
人氣文章

Beauty Feature

新年護膚之選：Byredo 馬年系列香氛、THE WHOO及Aesop新春禮盒，新年綻放自信光芒！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
猝死危機｜已故金馬男配角49歲兒心臟病猝逝，家屬7年痛失3親新文章
人氣文章
名人健康｜吳卓羲舊愛張馨予兩月三度發高燒入院，暴瘦至皮包骨新文章
人氣文章
中風年輕化｜2名30歲出頭壯漢突中風，相同誘因一昏迷一癱瘓
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 19:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/02/2026
運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區