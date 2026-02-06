  • 會員
異動股 | 幣市大地震比特幣曾見6萬美元逾58萬人爆倉，ETF急插9%

06/02/2026

　　華夏比特幣(03042)現價跌9%，報7.845元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅18.7%。該股成交約38萬股，涉資302萬元。

 

　　全球金融市場受到考驗，隔晚美國公布多項經濟數據都顯示就業市場疲弱，加上減息前景不明朗，隔晚美股三大指數均跌超過1%。比特幣跌勢更加驚人，跌穿73000美元關鍵支持後持續探底，一度觸及60000美元關口後才略為回彈。比特幣現報64251美元，按日大跌11.92%。據CoinGlass數據統計，最近24小時全球共有超過58萬人被爆倉，爆倉總金額高達26.98億元。

 

　　比特幣ETF急插；FA南方比特幣(03066)跌9.1%，報20.9元；FA三星比特幣(03135)跌9%，報21.18元。

 



 

　　隔晚以太幣更跌穿2000美元重要心理關口，現報1898美元，按日大跌12.17%。以太幣ETF大跌；華夏以太幣(03046)跌9.3%，報4.49元；FA南方以太幣(03068)跌9.2%，報8.55元；嘉實以太幣(03179)跌9.2%，報4.52元。

 

　　炒幣股受挫；博雅互動(00434)跌8.3%，報2.64元；新火(01611)跌5.6%，報2.18元；歐科雲鏈(01499)跌2.3%，報0.168元。

 

　　現時，恒生指數報26357，跌527點或跌2%，主板成交近169億元。國企指數報8943，跌149點或跌1.6%。恒生科技指數報5296，跌109點或跌2%。

 



 

撰文：經濟通市場組

照顧者 情緒健康

