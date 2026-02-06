  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指難再大跌料二萬六關有支持 黃金價值仍在金價上望5500美元

06/02/2026

　　美國就業數據疲弱加上AI替代恐慌拖累美股，龍頭科技股持續下跌，隔夜美股三大指數全線跌，貴金屬再度逾壓，現貨銀價插水最多18.1%，比特幣低位跌至62353美元，為2024年11月以來低位。恒指低開逾500點後，跌幅逐步縮小，半日收報26580，跌304點或1.1%，主板成交近1395億元。恒生中國企業指數報9045，跌47點或0.5%。恒生科技指數報5380，跌25點或0.5%。

 

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：預期恒指將於26000點至27500點區間上落

 

　　環球資產震盪，恒指難獨善其身，恒指今日裂口低開逾五百點，早盤反覆向上，觸及百天線（約26286點）及五十天線（約26287點）見收窄跌幅，但仍跌逾300點，天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場調整壓力持續，投資情緒審慎，料恒指短線將進入區間震盪格局，但在缺乏重大利空消息下，出現深度調整的可能性不大。考慮到農曆新年假期前成交縮減，預期恒指將於26000點至27500點區間上落。他提到，此前受壓的科技股今日覓得支持，市場或正進入傳統股份調整、科技股發力的階段。

 

　　恒指大跌惟內需板塊表現堅挺，李偉傑表示，內需股自去年11月起普遍回升，主要受國策支持及春節效應帶動。他指出，在AI威脅的環境下，預期零售股將成為資金輪動的目標，第一季度零售股份可「看高一線」。他提到，家電股因中長期業績平穩增長，持續吸引資金配置，近期亦跑贏科指，美的集團(00300)可關注十天線86元左右水平，海爾智家(06690)則可於26.3元附近考慮。另外，餐飲股中則看好海底撈(06862)及百勝中國(09987)，前者因創辦人重新掌舵帶來業務拓展預期，後者最近營運數據表現理想。操作上，他建議可待海底撈回落至15.8至16.2元，百勝中國回補缺口至近400港元時分注吸納。

 

海爾智家股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

美的股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

百勝中國股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

海底撈股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

　　大跌市下連黃金等傳統避險資產亦未能倖免，李偉傑表示，近期金價的大幅回吐跟此前在極短時間內從5000美元急飆至5600美元的投資炒作密切相關，但其投資價值不變，今年仍上望5500美元。他進一步指出，此前金價急跌但快速修正，預期在美匯指數在96至98區間震盪的情況下，金價偏弱，但未至於再次急跌。金價已於4500至4800美元區間覓得支持，投資者可考慮待金價回穩至該區間分批買入。

 

華爾街軟件股拋售潮料於本月維持

 

　　華爾街軟件股拋售潮延續，數據分析公司S3 Partners發布的報告顯示，年內美國軟件類股票已為沽空者帶來240億美元的市值計價收益，而該行業的市值則蒸發了1萬億美元。李偉傑表示此輪調整難以預測結束時間，但市場頻繁出現公布營運數據股價即下跌的情況，預料至少將在本月延續。他觀察到，資金正明顯流向可口可樂、麥當勞等傳統零售股。他認為，唯有當個別軟件公司交出遠超預期的亮眼業績，並能逆轉帶動股價不跌反升時，才有機會扭轉當前市場的悲觀氛圍，但目前尚未見到明確跡象。

 

