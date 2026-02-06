新股上市 | 據報泰國外賣平台Line Man Wongnai計劃港、美IPO，GIC有份投資

據《彭博》報道，泰國獨角獸Line Man Wongnai計劃香港及美國紐約進行首次公開招股（IPO），據報最快6月有定案。Line Man Wongnai行政總裁Yod Chinsupakul預期，公司去年或首次錄得盈利，但未有透露詳情。

報道續指出，公司在新加坡註冊，曾聘請投資銀行計劃去年在泰國上市，後來未有進行。而據公司網站指出，Yod Chinsupakul於2010年與大學好友共同創立Wongnai，最初是一個餐廳點評平台，如Yelp Inc經營模式。直至2020年，Wongnai與Line Corp旗下泰國外賣服務Line Man合併，改名Line Man Wongnai。期間曾進行多輪融資，至2022年B輪融資籌約2.65億美元，獲新加坡主權財富基金GIC領投，估值逾10億美元。

報道指，該公司現時每月活躍用戶約1000萬名，以及約70萬間合作餐廳。另有報道將公司冠以「泰國美團」之稱。

撰文：經濟通採訪組

