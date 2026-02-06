好息必睇 | 美國減息趨勢料維持 專家醒你高息ETF投資秘訣

聯儲局上周宣布維持利率不變，符合市場預期，市場普遍預料今年聯儲局至少還有兩次潛在減息機會，較大機會在6月及10月再次減息。但美國總統特朗普於上周五（30日）提名前聯儲局理事沃什為下一任聯儲主席，引發市場對聯儲局貨幣政策偏鷹的猜測，美元暫時走強。利率點陣圖暫時仍維持今年底前，保守估計減息0.5厘的預期。在低息環境下「好息之徒」，是否可以繼續買入高息ETF？

李宇星：去美元化成交點可選亞洲高息ETF

華夏基金（香港）有限公司國際業務副總裁李星宇向《經濟通通訊社》表示，在利率持續低企的環境下，高息ETF對投資者來說仍具備一定吸引力。由於預期美國持續減息，美元貶值難免，因此去美元化成為焦點，高息ETF成為一個投資選項。不過，李星宇提醒，投資高息ETF也要分散風險，避免太側重單一市場。在選擇高息ETF時，亦不能單憑現有的派息作考慮，需要參考過往的派息記錄，以及市場預期未來的派息幅度。除了派息金額外，亦要參考ROE（股東權益回報率），因為該指標顯示公司的持續盈利能力，有些企業即使派息高，但賺錢能力未必強，後續的高派息未必能保持。

李星宇指，雖然港股不乏高息股，由於港元與美元掛勾，在美元貶值的前提下，亞洲其他地區的資產可能更具吸引力。以泰國為例，儘管該國政局偶爾出現波動，但當地龍頭銀行暹羅商業銀行預測股息率高達7.76%，ROE有10.18%。而韓國第二大非壽險DB保險，預測股息率6.74%，ROE有16.08%，至於印尼人民銀行預測股息率達8.83%，ROE有17.07%。而新加坡的星展銀行，儘管股息率只有5.6%，但ROE仍高達16.45%。此外，星展銀行的資產質素及信譽良好，現金流穩健，是另一個不錯的選擇。李星宇亦推薦自家產品華夏亞洲高息ETF(03145)，其除了覆蓋港股高息股，亦持有亞洲多個國家優質股，除了提供可持續的股息收益外，還有潛在的匯兌收益。

除了上述華夏亞洲高息ETF，李星宇表示恒生高息股30指數ETF(03466)亦是一個不錯的選擇。該ETF持有30隻本地高股息，覆蓋地產、工業、能源、科技等板塊。儘管該基金成立時間不足一年，但成交額大。不過，該基金專注於港股，市場較單一，在美元預期貶值下，未能像追蹤其他亞洲地區高息股般，具有潛在匯兌收益。李星宇認為，除了高息ETF之外，投資者亦可以考慮分散部分資金在創新藥，特別是具有出海概念的醫藥股；此外，AI板塊畢竟除了派息之外，股價的潛在升幅亦是考慮的因素之一。

曾永堅：高息ETF與高息股可雙管齊下

香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，市場普遍預期今年美國減息兩次。由於美國聯儲局即將易帥，是否有更激進的減息步伐仍難料。雖然聯儲局主席一職由特朗普欽點，惟主席手上只有兩票，要在聯邦公開市場委員會(FOMC)左右利率決策還不夠，仍要視乎特朗普是否能夠安插更多的親信進入FOMC，進一步影響貨幣政策。

港股踏入2026年開局走勢不俗，市場亦普遍看好恒指全年上望三萬點，個別分析甚至預料恒指有機會高見31000點，但曾永堅指，儘管恒指今年看漲，但走勢未必一帆風順。首先，美國政策在特朗普領導下不確定性增加，難料未來會有什麼新政策擾亂政治或金融市場。此外，美股高企，商品價格瘋炒，金銀銅和白金等屢創新高。當中涉及龐大的槓桿，隨著美元貶值，美元資產或被拋售，導致全球資金縮水，將為金融市場帶來震盪。此外，日本政局亦充滿不確定性。現任首相銳意變革，不斷推出新政，早前宣布暫緩消費稅導致日本長債被拋售，同樣為市場帶來隱憂。

曾永堅表示，在低息及金融市場充滿不確定性的環境下，高息ETF未嘗不是一個好的選項。既可以分散風險，亦可以透過ETF的專業管理涉足海外資產。不過曾永堅提醒，投資者選擇高息ETF時，不能只看現時的派息，還要考慮該產品持續派息能力。市場上部分炒作指數衍生工具的ETF，有時派息一樣可以很高，但由於衍生工具風險較大，一旦市況逆轉，派息能力或未能維持。在芸芸高息ETF中，曾永堅較看好Global X 恒生高股息率 ETF(03110)，該基金追蹤50隻恒指高息股，相信投資者對基金的投資組合亦不陌生。當然，如果投資者想分散市場風險，亦可以考慮易方達MSCI亞太精選高股息指數ETF(03483)或華夏亞洲高息股票ETF(03145)，兩者除配置香港上市的高息股之外，還追蹤亞太其他地區的高息股。

曾永堅認為，如果投資者有足夠的資金和投資經驗，也並非要單靠高息ETF，可以雙管齊下，既買高息ETF，亦買高息股。尤其是很多高息ETF持有的投資組合主要來自高息股。不過，近期恒指累升不少，可以等回調再考慮買入。曾永堅看好中國神華(01088)及中石油(00857)兩者目標及預測股息率均高於5%。以神華為例，雖然主力經營煤炭業務，但電力所佔比例不輕。儘管煤價近年浮沉，或對業務有所影響。但內地供需大致上穩定。基於環境保護及企業效益，國家的大趨勢是淘汰污染環境的小型煤企，有利神華這樣的大煤企。即使煤價下跌，神華電力業務將受惠於成本下降，減少煤價下跌的衝擊。由於內地積極發展AI，預料對電力的需求將持續上升。此外，集團近年亦積極開拓潔淨能源業務，預料對集團長遠盈利有保障，足以維持高派息。

此外，香港電訊(06823)及信置(00083)的盈利相對穩定，派息率亦維持較高水平。曾永堅補充，高息股憑藉豐厚股息吸引投資者，但近年內地積極發展科技，尤其是AI相關股，該板塊雖然派息不多，若投資者對AI龍頭或新型行業發展前景具備信心，也不一定要全部投放高息ETF和高息股。當然，先決條件是有能力承受風險。

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

