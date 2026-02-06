恒指全日跌幅收窄至325點收報26559，內需及三桶油抗跌，環球資產顛簸港股全周挫3%

美國就業數據疲弱加上AI替代恐慌拖累美股，龍頭科技股持續下跌，隔夜美股三大指數全線跌，貴金屬再度逾壓，現貨銀價插水最多18.1%，比特幣低位跌至62353美元，為2024年11月以來低位。不過恒指低開逾500點後，跌幅逐步縮小，在內需股及油股維穩下，恒指全日收報26559，跌幅收窄至325點或1.2%，主板成交近2479億元。恒生中國企業指數收報9031，跌61點或0.7%。恒生科技指數收報5346，跌59點或1.1%。

總結全周，貴金屬炒作過熱觸發史詩式套現浪潮，引發絕無僅有的價格大調整，而與此同時比特幣也迎來周期性大跳水，而一向被寵愛的美國科技股也在業績後出現套利，資產大調整影響環球投資氣氛，港股亦不遑多讓，恒指累計全周下跌827點或3.02%。

環球資產遭遇「黑色星期四」，不論美股、加密貨幣還是貴金屬均顯著下跌，並傳染至亞洲市場，惟日股憧憬美日元首較好逆行升。具國際元素之金融股齊跌，友邦(01299)挫5.54%，報83.5元，滙控(00005)跌2.67%，報134.8元，渣打(02888)跌2.14%，報196.9元，中銀香港(02388)則倒升0.57%，報41.98元。

亞馬遜因資本支出指引超預期引發市場擔憂，盤後劇跌，中資科技股受拖累，阿里(09988)跌2.88%，報155元，快手(01024)跌2.4%連跌6日，報71.25元，百度(09888)跌2.2%，報137.8元，網易(09999)同跌2.23%，報188.3元，騰訊(00700)跌1.97%，報547.5元，。至於美團(03690)附屬公司同意向叮咚收購所持有Dingdong Fresh Holding Limited全部已發行股份，股價下跌2.56%，報91.4元。

理想汽車(02015)推出新一代車型L9，售價約56萬人幣，搭載全自研晶片，消息鼓舞股價上升3.61%，報71.7元，以現價計，該股連升4日，累計升幅11.25%。其他車股個別發展，比亞迪(01211)升1.15%，報92.3元，吉利汽車(00175)升0.99%，報16.31元，小鵬汽車(09868)跌0.37%，報67.05元。

內需逆市企穩，蒙牛乳業(02319)升3.03%，報17.67元，海底撈(06862)升1.88%，報17.36元，恒安國際(01044)揚1.63%，報28.62元；三桶油亦升，中石油(00857)升1.98%，報9.28元，中海油(00883)升1.87%，報24.02元，中石化(00386)升0.75%，報5.35元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及友邦。國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)。小米收報35.18元，升0.7%。

撰文：經濟通市場組

