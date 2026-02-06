  • 會員
小傳日記 | 英皇酒店「此地無金」落袋近億，信風水命理定信金價見頂？

06/02/2026

　　全球資產狂熱，連金價都可以炒成比特幣咁樣就知個市有幾喪，結果當股匯雙殺，連避險之選嘅黃金都無得升，大家齊齊硬噍風險真係肉赤。呢一點英皇楊老闆都係咁話，早一個禮拜有人發現澳門英皇娛樂酒店地標「黃金大道」上嘅金磚離奇消失，雖然英皇方面先係解釋「與金價無關」，但轉頭已經用差唔多一億沽走78嚿金磚，淨賺9000萬！真係同金價無關咩？

 

　　賺咁多你話同金價無關邊個信！成件事認真此地無銀，呀此地無「金」就真。通告提到原來78嚿金磚當年買入價只係940萬，所以賣晒金磚扣除交易費用後淨袋9020萬，期間升幅高達8.6倍，都不枉係一場「好刁」。英皇酒店(00296)噚日難得升一成都算係來自股民對公司隨機應變嘅讚賞。通告入面又解釋，話過去廿年來喺酒店放金磚營造奢華輝煌氛圍係用嚟提升品牌形象，亦都吸引咗大量人流，但博彩業務終止後，集團積極籌劃其他娛樂設施，重新裝修後金磚唔配合主題先要拎走，不過又同時「鑑於當前該貴金屬價格處於高位」，董事認為沽出可以釋放價值同時慳返保安費，真係一舉三得噃。

 

　　但一句到尾，如果金價「處於低位」酒店都寧願儲起先啦，不過既然你話同金價無關，我哋一於唔由金價方面睇，由風水方面睇好冇？先講酒店裝修都係好實際嘅主因，上年底係澳門衛星賭場大限，最多衛星場嘅澳博原本打算喺9間入面買返兩間，最後都只能夠留低嫡系嘅凱旋門，十六浦同其他包括英皇酒店賭場最終都要光榮結業，英皇酒店要變法搞非博彩係必然嘅事，裝修前先沽金都係合情合理。

 

　　而沽出黃金除咗因為金價高，都好有可能係金唔再旺楊老闆。睇返澳門英皇娛樂酒店呢個大廳格局，一行入酒店大堂就係黃金大道，隨後逐塊金磚包圍著中間一個噴水池，噴水池中間係一條大柱躉，四隻角都有天使（aka運財童子）騎住向內噴水嘅鯉魚。鯉魚風水學上一向都係都財運嘅象徵，金磚包圍噴水池，正好符合五行「金生水」。同時係四條鯉魚包圍中間四角柱躉，數字「四」五行屬木，條柱躉就好似頂樑柱咁支撐成間酒店，所以成個格局就係「金生水生木」嘅布局。屬木同生意、繁榮相關，從商之人催旺木本身就有利生意。另外好有可能楊受成本人都偏向屬木（當然「楊」字入面都有木），「水生木」係有利楊老闆嘅布局，例子就如2000年代英皇有好幾位新簽嘅藝人如果要改藝名，都會改一個帶「水」字部嘅名，故此推斷多水一定有利楊老闆同公司英皇。

 

　　英皇公告亦都提到「過去廿年來喺酒店放金磚」，英皇酒店喺2006年初開業，以風水計當時正係行咗「三元八運」兩年，八運屬土係最有利地產業時機，英皇當時發展酒店，兼喺大堂擺陣，完全係順應五行相生「土、金、水、木」，成個酒店風水上都會有利楊老闆同生意。但可惜呢度五行當中缺咗「火」，因為木會生火，調轉就係火會洩木，由2024年開始已經由八運轉行九運，九運屬火，火剋金，一踏入九運以來大家都擔心係不利金融。假設楊老闆真係屬木，咁過去一年九運開始期間英皇系真係比較多事，除咗上年中爆出166億借貸逾期之外，年尾連酒店賭場都冇得做。而未來兩年大家都聽過係「赤馬紅羊」，係火運當中火上加火嘅年份，所以點解英皇喺立春當日就即刻沽金，好大機會就係為咗避開火剋金嘅五行相剋局面。

 

　　最尾都包返句啦，風水並非精密科學，信不信由你。雖然火運下赤馬紅羊極為不利金融市場，但事在人為，英皇今次賣金淨賺9000幾萬，正正係以前累積落嚟嘅部署換成今日嘅機會。即使運勢不利，提早部署把握機會都可以人定勝天，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

