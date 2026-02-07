  • 會員
美股收盤 | 道指首越5萬大關，納指收市升逾2%

07/02/2026

　　美股周五（6日）在資金大舉輪動與科技股回勇的雙重推動下，道指單日狂飆逾1200點，史上首次突破50000點大關，寫下華爾街新里程碑。

 

　　儘管電商巨企亞馬遜(US.AMZN)因大幅上調資本開支指引而逆市急瀉5.6%，但無阻整體大市氣氛，納指與標指均錄得約2%的顯著升幅，比特幣亦在經歷大幅調整後強力反彈，重上7萬美元水平。

 

　　道指周五表現勢不可擋，全日高開高走，盤中最高見50169.65點，收市報50115.67點，大升1206.95點或2.47%，成功企穩在5萬點上方。回顧歷史，道指於2025年5月16日首次攻破40000點關口，僅用不足一年時間便再闖過萬點大關，反映美股在經濟軟著陸預期下的強韌動力。

 

道指於去年5月16日突破40000點，不足一年再越50000點大關。(AP)

 

　　標指收報6932.3點，升133.9點，或1.97%；科技股為主的納指則收報23031.21點，升490.63點，或2.18%。總結全周，雖然周五強勁反彈，但受早前科技股拋售潮拖累，標指全周仍微跌0.3%，納指跌約2%；唯獨道指受資金轉向工業及消費等周期性板塊，本周累計升2%。

 

　　晶片股在經歷連日回調後展開報復式反彈，英偉達(US.NVDA)與博通(US.AVGO)成為領漲火車頭，兩者股價均反彈逾7%，市場重新評估其在AI算力需求中的核心地位。與此同時，甲骨文(US.ORCL)及Palantir(US.PLTR)亦分別回升4.7%及4.5%。

 

　　虛擬貨幣市場亦經歷了過山車般的一周。比特幣在周四一度跌穿61000美元，創下2024年10月以來新低，較2025年10月創下的126000美元歷史高位蒸發逾52%。然而，周五幣價出現技術性反彈，單日急升10%，重返70000美元之上。市場分析認為，雖然監管陰霾未散，但比特幣在6萬美元水平展現強大支撐，吸引投機資金博反彈，惟後市波動性料仍高。

 

金價重越4900美元

 

　　現貨黃金及紐約期金雙雙企穩，收復早前失地並重越每盎司4900美元心理關口。現貨黃金一度觸及4971美元，日內報4948美元，升約3.5%。紐約期金報4972美元，升約1.7%。

 

　　美元走勢偏軟，美匯指數於97.8水平窄幅整固，日內報97.62，單日微跌約0.33%。美元兌日圓全日走勢反覆，匯價在157水平附近徘徊，日內微升約0.05%，報157.1。歐元兌美元匯價日內報1.1821，升約0.3%。

 

　　布蘭特期油日內升幅約0.7%，報每桶68.04美元。紐約期油報63.61美元，微升0.5%。

 

撰文：經濟通國金組

